The Black Keys, Кливленд, штат Огайо (США), стиль: блюз-рок

Дэн Ауэрбах — вокал, гитара; Патри Кэрни — ударные.

Дэн Ауэрбах: "Мы через многое прошли вместе. Друг с другом мы провели больше времени, чем со своими семьями. Когда мы начинали, играли по 150 концертов в год. В те времена мы были в машине вдвоем. У нас не было плана. Мы просто въехали на холм и переключились на нейтралку. С тех пор так и катимся".

Дэн: очки Moscot; пиджак, Aquascutum; рубашка, John Varvatos; джинсы, Polo Ralph Lauren; ботинки и ремень, собственность модели • Патрик: пиджак, John Varvatos; рубашка, Prada; джинсы, Polo Ralph Lauren; ботинки, John Varvatos