Wild Beasts, Кендал (Великобритания), стиль: арт-рок
Том Флеминг — бас-гитара, вокал; Бен Литтл — гитара; Крис Тэлбот — ударные; Хэйден Торп — вокал.
Хэйден Торп: «Думаю, людям нравится, когда им не пытаются продать их же собственную культуру. Американцы тащатся от английских парней, которые приезжают к ним и звучат как Вуди Гатри».
Том: пиджак, Pringle of Scotland; свитер, Paul Smith; джинсы, Topman; ботинки, собственность модели • Бен: бушлат, рубашка, Kenzo by Antonio Marras; джинсы, J Lindeberg; ботинки, Paul Smith • Крис: пиджак, брюки, Dolce&Gabbana; рубашка, Dolce&Gabbana Gold; ботинки, Polo Ralph Lauren • Хэйден: пиджак, свитер, Paul Smith; брюки, Gucci; ботинки, Loake for Burton
Broken Bells, Портленд, штат Орегон — Лос-Анджелес (США), стиль: инди-рок
Брайан Бертон (Danger Mouse) — ударные, орган и синтезатор; Джеймс Мерсер — вокал, гитара, бас-гитара.
Джеймс Мерсер: «Ничего не рассказывать в прессе о нашем проекте было сознательным решением, потому что сначала хотелось увидеть, что у нас выйдет. Мы знали, что-то у нас получится. Просто не знали, что именно. В личности каждого из нас есть и меланхолическая сторона, и она проявляется, когда мы работаем вместе. А еще мы вместе выпиваем».
Брайан: куртка, Farhi by Nicole Farhi; рубашка, галстук, брюки, Polo Ralph Lauren; ботинки, Paul Smith • Джеймс: пиджак, Farhi by Nicole Farhi; рубашка, Prada; джинсы, Wrangler; ботинки, собственность модели
Yeasayer, Бруклин, Нью-Йорк (США), стиль: инди-поп
Айра Вулф Тьютон — бас-гитара; Джейсон Траммелл — ударные; Крис Китинг — вокал; Ананд Уайлдер — гитара, вокал; Ахмед Галлаб — клавишные.
Крис Китинг: «Мы только что отыграли на фестивале во Франции. Там было 20 000 человек, и им было насрать. Думаю, они ждали Пинк. Мы хотели сделать альбом, в котором, конечно, есть отсылка к определенной современной поп-музыке, но не то чтобы мы думали понравиться миллионам. Мы не хотим быть поп-звездами».
Айра: пиджак, рубашка, брюки, Aquascutum; ботинки, Tommy Hilfiger • Джейсон: пальто, рубашка, Burberry Prorsum; джинсы, Apc Jeans; ботинки, Red Wing; шапка, собственность модели • Крис: пиджак, шарф, Dior Homme; рубашка, Burberry; ремень, Church’s; брюки, Aquascutum; ботинки и очки, собственность модели • Ахмед: пиджак, Aquascutum; рубашка, Kenzo by Аntonio Marras; брюки, Aquascutum; ботинки, Dior Homme • Ананд: пиджак, Paul Smith; рубашка, Burberry Brit; брюки, Burberry Prorsum; ботинки, Paul Smith
The Black Keys, Кливленд, штат Огайо (США), стиль: блюз-рок
Дэн Ауэрбах — вокал, гитара; Патри Кэрни — ударные.
Дэн Ауэрбах: "Мы через многое прошли вместе. Друг с другом мы провели больше времени, чем со своими семьями. Когда мы начинали, играли по 150 концертов в год. В те времена мы были в машине вдвоем. У нас не было плана. Мы просто въехали на холм и переключились на нейтралку. С тех пор так и катимся".
Дэн: очки Moscot; пиджак, Aquascutum; рубашка, John Varvatos; джинсы, Polo Ralph Lauren; ботинки и ремень, собственность модели • Патрик: пиджак, John Varvatos; рубашка, Prada; джинсы, Polo Ralph Lauren; ботинки, John Varvatos