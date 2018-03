Wild Beasts, Кендал (Великобритания), стиль: арт-рок

Том Флеминг — бас-гитара, вокал; Бен Литтл — гитара; Крис Тэлбот — ударные; Хэйден Торп — вокал.

Хэйден Торп: «Думаю, людям нравится, когда им не пытаются продать их же собственную культуру. Американцы тащатся от английских парней, которые приезжают к ним и звучат как Вуди Гатри».

