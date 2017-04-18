На этой неделе Denis Simachev Shop & Bar празднует 10-летний юбилей. В Москве мало мест, дотянувших до такого срока, еще меньше тех, в которые хочется возвращаться чаще, чем всегда. Esquire поговорил с тремя людьми, сделавшими из расписанного под хохлому здания в Столешниковом переулке главный чек-ин столицы.

Интервью будут выходить на протяжении трех дней, предваряя трехдневный праздник. Он начнется в баре в четверг, продолжится в пятницу и официально закончится в субботу (на самом деле — никогда). Сегодня мы публикуем рассказ управляющего бара, Михаила Гречаникова.

О баре:

Когда мне предложили присоединиться к команде бара, я ничего о нем не знал. Очень долго думал, сильно сомневался. На тот момент у меня было теплое насиженное рабочее место, и меньше всего мне хотелось куда-то ломиться. Но Илья Лихтенфельд и Антон Саркисов убедили меня в том, что заведение крутое и интересное. Мне захотелось чего-то нового, наверное, приключений. Как видите, до сих пор не отпускает.

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Хотя сначала мне все не понравилось. И никто не понравился. Но мы все исправили. «

Это происходило долго и тяжело. Денис Симачев вообще хотел отбирать персонал по скайпу. На тот момент он находился в Доминиканской республике, а скайп, кажется, только появился в России. Но через тернии — к звездам.

Я остался, потому что для меня это была интересная история, да и не только лично для меня — для всей Москвы это место стало уникальным. До сих пор нет заведения, настолько удачно совмещающего в себе бар, ресторан, дискотеку и магазин.

Что меня здесь так долго держит? Это просто. Мы уже вошли в историю и теперь с историей работаем. Нам официально исполнилось 10 лет. Даже для продуктового магазина в городе Москва это серьезная дата. При этом у нас минимальная текучка кадров, мы почти не меняем барменов, уборщиц, официантов. Ну, иногда приходится, тогда по традиции выбираем персонал по скайпу. Мы старые ребята, так что мы используем классические методы как привлечения клиентов, так и их обслуживания.

Михаил Гречаников с дочерью Лизой

Как раньше было? «Что должно быть в ресторане высшей оценочной категории?» — «Мы должны обеспечить сервис надлежащего уровня в заведении». Согласно всем актам, планам и санэпиднадзору мы должны выполнять свою работу хорошо. Так мы и действуем.

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Никто из нас не был готов к той популярности, которая моментально обрушилась на бар. «

Но при этом мы сразу поняли, что люди приходят к людям, они приходят знакомиться, общаться, у них получаются классные совместные проекты. Конечно, за 10 лет поменялась публика. Изначальная публика успела родить новую публику, многие даже несколько раз, некоторые вообще стали бабушками за это время.

Очень быстро все происходит, дети быстро взрослеют, уже дотягиваются до бара и сами имеют полное право заказывать себе алкогольные напитки, это пугает! Пугает, когда в баре к тебе подходит юное создание, смотрит на тебя из-под длинных ресниц огромными глазами и спрашивает: «А Вы Михаил? Вы меня не помните? Мои родители ваши друзья!», я спрашиваю «А сколько Вам лет?», и она отвечает «25!». Зато музыка почти не поменялась, разве что возраст диджеев ее играющих изменился.

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В моих рабочих обязанностях тоже особо новых пунктов не появилось: я все так же пью и стреляю из пушки конфетти на главных вечеринках, чем обеспечиваю фронт работ бессменной уборщице Кате. «

Она, кстати, недавно просила повышение. Посчитала, что уже прошло десять лет, значит, пора требовать должность начальника клинингового отдела.

Если бы я вернулся на 10 лет назад? Я бы точно меньше пил. Я бы постарался бросить курить. Может быть, увеличил количество детей. Еще поменял бы курс обмена валют. А если серьезно — на земле должны быть мир и любовь. Этого не хватает, это и хочется изменить.

Про закрытие бара (осенью 2013-го):

Это был по‑настоящему тяжелый период для всех.

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Мы не работали три месяца, у нас даже не было электричества и охрана грелась с помощью камина, про который все забыли. А он работает, так что в ход шли дрова. «

И это в центре города. Мы решали проблемы и, благодаря Вадиму Аминову, Сереже Плешакову, Артему Худякову, усилиям нашей команды и энергии наших гостей, которые переживали за нас так, что мы даже за закрытыми дверями бара чувствовали их любовь, нам удалось победить ветряные мельницы. Когда мы открылись, это был будто первый вечер. Люди много пили, с удовольствием тратили деньги. Надо было поднять цены тогда, конечно.

Любимые позиции в меню:

Любимая позиция — сверху. А из меню — пицца с уткой и пицца с лососем. И лучше всего еще вместе с тайским супом. Кстати, я должен кое-что объяснить! Вот все приходят и говорят: «Михаил Семенович, какая дорогая пицца с лососем!». А я вам скажу! Килограмм нормального лосося стоит 1300 рублей. А на одну пиццу его уходит 150 грамм. Вот и посчитайте, сколько будет стоить только лосось, без учета теста, сметаны, человекочасов шеф-повара и уборщицы Кати! Мы уже много лет не поднимаем цены. Я бы с большим удовольствием это сделал, но со мной каждый раз борется мой друг и партнер Оранж, старается меня сдерживать.

Любимый коктель в меню:

Я всегда пил виски-колу, но доктор сказал, что нужно беречь печень и поэтому теперь приходится пить водку. В ней нет глютена.

Про Дениса Симачева:

Жаль, конечно, что сейчас Денис не шьет. Когда Денис шил, было веселее. Мы работаем вместе уже 10 лет, любим и уважаем друг друга и правильно друг к другу относимся. Что еще сказать? Он симпатичный мужчина, у него классные усы.

Про Федю Фомина:

Ну, Фомин кучерявый красавчик. Он может свести с ума танцпол и любой трек! Поверьте, нет ни одной песни (советской или российской), которую Фомин не мог бы свести. Он большой профессионал, уже не просто диджей, а настоящий артист.

Что изменилось за 10 лет в вас?

Единственное, что поменял во мне бар, — я больше не могу смотреть трезвый на пьяных людей. Это очень тяжело, приходится хотя бы немного их догонять. Но вообще мне кажется, я с момента своего полового созревания никак не поменялся. Хотя оно и не закончилось до сих пор. Я точно еще не повзрослел. Иначе мне было бы тяжело и стрелять из пушки, и обеспечивать фронт работ уборщице Кате, и терпеть все, что происходит на нашей улице, потому что это все, конечно, полный п…

В стране?

Она не поменялась, но ее раскорячило в разные места. Той страны, что была, уже не осталось. Вернее, людей. Люди были добрее, веселее, дружнее. Они стали грустными, загружены бытовыми проблемами, нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А это все очень сильно влияет! На продажи алкоголя, например. Мне бы хотелось, чтобы у всех людей в нашей стране было светлое счастливое будущее и они бы зарабатывали нормальные деньги. Чтобы пенсия была не девять тысяч, а хотя бы 30, чтобы минимальная зарплата была не 15 тысяч, а хотя бы 50.