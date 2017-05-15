1. О чем вы мечтали в возрасте 10 лет?

Андрей Запорожец: Я хотел быть выше ростом, чтоб играть в NBA.

Сергей Бабкин: Я мечтал стать летчиком. И, конечно, хотелось, чтобы это случилось как можно скорее. Но через два года я впервые в жизни взял в руки гитару, и мечта в корне изменилась. Но в душе я до сих пор летчик.

2. Если бы вы могли дать концерт где угодно, где бы это было?

А.З.: На Monterrey Pop Festival в 1967 году вместе с Отисом Реддингом, Дженис Джоплин и Джими Хендриксом.

С.Б.: Наверное в галактике Андромеды. На одной из похожих на Землю планет, на которой живут существа, похожие на нас.

3. Толстой или Достоевский?

А.З.: Толстой, безусловно. Меня вдохновляет его смелый ответ на отлучение от церкви, его созерцательная глубина. Мне близки истинные ценности, о которых он говорил, и восхищают масштабы его произведений. Федор Михайлович для меня — неподъемная глыба. Если честно, я делал несколько подходов, но так и не взял этот вес.

С.Б.: Достоевский.

4. Три вещи, которые вы вынесете из дома, случись пожар?

А.З.: Тексты моего учителя, блокноты со стихами, наушники.

С.Б.: Вы сказали «вещи», поэтому отвечаю: любимую гитару, телефон и документы.

5. Ваш любимый город и почему?

А.З.: Любимый город — там, где не живешь. Несколько дней, проведенных в Барселоне, Чиангмае или Гонконге, могут оставить впечатления на всю жизнь, а проживание где бы то ни было всегда приводит к разочарованию. Это как жить с любимой женщиной. Я предпочитаю иногда видеться.

С.Б.: Харьков. Потому что родной.

6. Ваше последнее музыкальное открытие?

А.З.: Группа Jaala из Австралии.

С.Б.: Charlie Winston, Paolo Nutini и Роман Дуда.

7. Худшая песня в мире?

А.З.: Coco Jambo by Mr.President — немецкий евродэнс середины 90-ых, играл отовсюду, скрыться было невозможно. Такие суперхиты убивают своей бездушной продуманностью.

С.Б.: Та которую поёт человек не имеющий ни голоса, ни слуха, ни чувства ритма.

8. Какой совет дадите молодым людям, которые хотят зарабатывать на жизнь музыкой?

А.З.: Eсли вы хотите действительно много зарабатывать, дружите с миллионерами и политиками, а если вам есть, что выразить вашей музыкой, то ни один гений в наше время не умер с голоду, а именно таких люди любят и запоминают. К черту телешоу, продажи и рейтинги, они ничего не значат! Время все расставит на свои места.

С.Б.: Не думать о том, что этим можно зарабатывать на жизнь. Делать это, потому что не можешь этого не делать. Нырять в это всем своим существом как можно глубже. И в то же самое время смотреть наверх и мысленно тянуться к тому, что не видят наши глаза. Верить, Любить и Жить этим.

9. С кем из ушедших музыкантов вы записали бы совместный трек?

А.З.: С Муслимом Магомаевым!

С.Б.: С Дэвидом Боуи и Виктором Цоем.

…И напоследок, продолжите фразу: я никогда не…

А.З.: Я никогда не говорю «никогда», а эти 2 раза не в счет.

С.Б.: …не говорю «никогда».