Этой весной и летом в восьми городах России пройдет гастрономический фестиваль Mamont Mission , который придумал и организовал основатель ресторанного рейтинга Insider. Мoscow Михаил Лопатин совместно с Foundation Mamont и Arctic Explorer.

Мероприятие охватывает 60 ресторанов; начавшись 21 мая в Москве, фестиваль завершится в Калининграде 9 июля. Во всех заведениях городов, попавших на карту Mamont Mission, на месяц введут особое сет-меню.

О проекте Esquire рассказал сам Лопатин:

Идея провести гастрономический фестиваль, который охватит хотя бы часть России, жила в моей голове с момента основания Insider.Moscow. Уже после того, как я проехался по стране, мне окончательно стало ясно: Москва, если еще остается ориентиром для рестораторов из провинции, то, очевидно, ненадолго. Столица явно выдыхается, и это признали все. Как постановила в свое время группа «Рубль»: «В тысячах мыслей нет новых идей».

Идея сама по себе была недурна, но мысли в какой-то строгий архитектурный ансамбль не выстраивались. Если выражаться не так книжно: без шампуров шашлыки не пожаришь, без них мысли — как таз с мясом.

Как это обычно бывает, все произошло совершенно случайно. Мы выпивали с Тамарой Мазур из Foundation Mamont, который устраивает масштабные экспедиции к Северному полюсу, на Плато Путорана и на Шантарские острова. Говорили про географию и еду. Я больше про еду, а она про географию (где находится Плато и Шантары, я узнал, собственно, от нее). В какой-то момент мне в голову вдруг на секунду запала мысль: если и существует надежная социальная смазка для всероссийского гастрофестиваля, то это, безусловно, путешествия. Хорошо, что я не забыл поделиться этой мыслью вслух. После коротких, но ярких переговоров сверхидея была сплавлена с фестивалем Mamont Mission, который пройдет в России уже в четвертый раз.

Энтропия в моей голове быстро сошла на нет, и мне удалось договориться об участии 60 ресторанов в восьми городах России. В рамках фестиваля также пройдут обширные гастроли российских шефов. Все начнется 21 мая в столичном Ugolёk — семь шефов со всей страны вместе с коллегами из Москвы приготовят суперсет в 32 руки, приурочив его к празднованию Дня полярника. И это будет только начало. Уже 28 мая в Санкт-Петербурге состоится мясная битва «Север vs Юг», куда прибудут Тахир Холикбердиев из Краснодара и Вадим Калинич из Ростова-на-Дону и вместе с «представителями севера» Романом Палкиным и Максимом Ливси устроят праздник для настоящих мясоедов. Буквально через несколько дней Георгий Троян отправится во Владивосток, чтобы дать ужин в ресторане Zuma, а Алексей Зимин в июне съездит Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск со своим сетом «История водки в десяти с половиной закусках».

То что выглядело легко и непринужденно на бумаге, как это обычно бывает, обернулось полным адом при организации. Клоки вырванных волос в попытке согласовать графики шестьнадцати очень занятых шефов. Где-то надо найти 900 тарелок. Типография «забыла» напечатать билеты. Трепанг для одного из стартеров на Дне Полярника прибывает в Москву накануне ночью из Владивостока (через Сочи), а гостиничный холодильник 150 порций не вместит.

Из нескольких месяцев постоянной нервотрепки гости увидят лишь последние несколько часов. Но мне не жалко этих усилий. Ведь, так или иначе, именно гости — сердце любого фестиваля. А мне как организатору остается только планировать День Полярника в 2018 году.