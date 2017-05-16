«Хотите узнать, что я делаю с этими свирепыми мексиканцами? Как я расправляюсь с этими бандитами?» — спрашивает Пирс Броснан, пока в гостинице «Сохо-Хаус» в Малибу рассказывают в теленовостях, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с Дональдом Трампом. Броснан предлагает сесть за угловой столик в лаунже с видом на Тихий океан. Я спрашиваю, как в его представлении должна выглядеть иммиграционная политика. «Подвесить их и пытать, вздернуть на виселице, забрать их дома», — зло усмехается Броснан.

На самом деле он говорит не от себя, а скорее от лица своего недавнего персонажа. В мрачной и томной экранизации романа Филиппа Мейера «Сын», которую готовит кабельный телеканал AMC, Броснан играет Илая Маккалоу, главу техасского семейства, который из скотовода превратился в основателя гигантской нефтяной империи в Южном Техасе, — в разгар Мексиканской революции Маккалоу разорял владельцев соседних ранчо, чья политическая деятельность мешала его планам.

«Актуально как никогда, правда ведь?» — спрашивает Броснан, приподнимая бровь.

Уже из названия становится понятно, что в «Сыне» речь идет о непростом наследстве, переходящем от отца к сыну. Таковым может стать даже боль ребенка, выросшего в неполной семье. «Я знаю, что такое растить сыновей (у 63-летнего Броснана их четверо), и это может быть очень нелегко, — говорит он. — Свои отцовские качества я вырабатывал самостоятельно. Мне не у кого было поучиться, потому что никого не было рядом».

Куртка, джинсы Tom Ford, пуловер Canali, часы Blancpain Villeret Ultra-slim

Броснан вырос в маленькой ирландской деревушке на берегу реки. Он был еще младенцем, когда отец бросил семью. Его мать уехала в Лондон в поисках работы, оставив маленького Пирса у родственников. Повзрослев, он снимал комнату в общежитии: «У меня были два соседа, оба рабочие — один на заводе, второй на лесопилке. Я спал на железной кровати с балдахином… Это была моя комната, мой рай, мой космос». Почти всегда наедине с собой, погруженный в свои мысли, он выдумал свой собственный мир, наполненный любовью к американским вестернам, которые определили в итоге его будущую карьеру.

Когда Броснану исполнился 31 год, его отец ненадолго объявился. «Я встретил Тома всего раз», — вспоминает он. Это было в 1984 году, когда один из эпизодов «Ремингтона Стила», детективного сериала, который, по мнению Броснана, сделал его знаменитым, снимали в Ирландии. «Мы провели с ним все воскресенье, — рассказывает он. — Поговорили о том о сем, выпили пару кружек «Гиннесса» и попрощались».

Куртка, рубашка Dolce & Gabbana, галстук Luciano Barbera

Броснан щурится на солнце. «Я бы хотел его знать. Он хорошо свистит, и мне понравилась его походка… Но это все, что язнаю о нем».

Самые известные персонажи, которых он играл — Ремингтон Стил, Томас Краун, Джеймс Бонд, — выглядят то нахально, то аристократично, а сам Броснан сдержан и немногословен. Это стоическое хладнокровие возникло не на пустом месте. Его первая жена умерла от рака в 1991 году, а их дочь Шарлотта — от того же заболевания в 2013-м. (Он женился еще раз в 2001 году на Кили Шэй Смит, телезвезде, которая стала активным защитником окружающей среды и автором документальных фильмов). Год назад рак диагностировали у его бизнес- партнера Бо Мари Сент-Клер. «Для меня стакан всегда наполовину пуст, — говорит Броснан. — Темная меланхоличная ирландская собака появляется позади меня время от времени».

Он нашел силы взять себя в руки. Броснан — артист, который умеет ценить паузы. «Я полностью заполняю свои дни приятным досугом, — делится он. — Этим утром я тренировался, читал The New York Times, любовался женой в монтажной, потом встретился с вами». Когда он не снимается в фильмах, то проводит время на Гавайях или в Малибу: дома, которыми они с женой владеют, он считает своей главной слабостью. «Большой дом не нужен, — утверждает Броснан. — Нужен уютный стол, за которым ты будешь сидеть, мягкая кровать, на которой ты будешь спать, хороший вид из окна и бутылка превосходного вина».

Куртка, рубашка Brunello Cucinelli

Куртка, рубашка, джинсы Giorgio Armani, броги Tom Ford, часы Blancpain Villeret Ultra-slim, носки Pantherella

Куртка, джинсы, челси Tom Ford, футболка, рубашка Boss

Стиль Кевин Хантер

Продюсер Стив Бауэрфайнд для Bauerfeind Productions