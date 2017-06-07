С приходом в клуб тренера Пепа Гвардиолы «Барселона» стала лучшей в истории командой, сокрушавшей любого противника: фирменный атакующий стиль коротких пасов был целиком построен на Месси. Много лет Месси признавали лучшим футболистом планеты, он выигрывал золотые мячи и бутсы, и, казалось бы, выиграл все, что только можно. Но в июле 2014 года сборная Аргентины уступила немцам в финале чемпионата мира по футболу. Через год в Москве Лионель вновь попытается стать непобедимым.

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Как изменился Месси, который дебютировал в 2004 году, по сравнению с Месси сегодняшним?

Очень изменился… Мне кажется, я стал гораздо спокойнее. Это помогает сконцентрироваться на игре и опасных моментах на поле. Еще, наверное, мне стало проще отстаивать свою позицию.

Чем вы занимаетесь в свободное время?

Люблю проводить время со своими детьми, играть с ними. Когда нечего делать, смотрю телевизор.

Назовите три вещи, без которых не смогли бы прожить?

Как я уже говорил, это общение с моими детьми, с семьей — на это уходит больше всего времени. Еще люблю сиесту (послеобеденный отдых. — Esquire) и переписываться с кем-нибудь в чате.

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Какими мобильными приложениями вы пользуетесь?

WhatsApp, Instagram, Facebook.

Какой из своих титулов вы цените больше всего?

Победу на Олимпийских играх в Пекине, наверное. В таких соревнованиях ты участвуешь только раз в жизни, и помнишь о них всегда.

Что вы думаете о своей славе?

Я об этом вообще не думаю. Хочется, чтобы моя повседневная жизнь была как можно более нормальной.

Вам наверняка приходилось идти на серьезные жертвы, чтобы добиться всего, что имеете?

Ну да. Не думаю, что я пожертвовал чем-то большим, чем жертвует обычный человек, который хочет достойной жизни для своей семьи. Самая большая жертва — это необходимость с раннего детства жить вдали от братьев, сестры и друзей. Это было очень сложно. Но таков мой выбор. Думаю, теперь он сполна окупился.

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Ваши способности всем известны: дриблинг, короткие пасы и точные удары по воротам. А как вы сами себя оцениваете?

О, нет, я точно не буду давать себе оценку. Для этого существуют комментаторы, критики и люди в пабах.

Если бы вам выпал шанс поменять что-то в современном футболе, то что это было бы?

Сложно сказать. Наверное, я бы синхронизировал начало и окончание всех футбольных турниров в Европе, Америке, Азии и Африке и освободил бы таким образом время для тренировок и игр за национальные сборные.

Какие виды спорта вам нравятся?

Я смотрю все, что показывают по спортивным каналам.

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Что вы думаете о современном футболе? Многие игроки говорят, что в нем больше нет страсти времен Пеле и Марадоны.

Не знаю, что ответить на это. Я играл тогда, играю и сейчас — никаких изменений не ощущаю. А страсть… Она подходит для любви болельщиков. Игроку на поле нужны лишь концентрация и воображение. Все остальное — назовите это как угодно — не имеет значения. В футболе не выигрывают, носясь по полю и раздавая всем пинки под зад. Все происходит иначе.

Рождение детей что-то изменило в вас?

Да, я стал более внимателен к людям. Я очень внимателен к своим детям. Теперь мне приходится находить время, чтобы просто с ними поиграть. Но на поле я, наверное, все тот же.

Как лидера команды вас часто пытаются травмировать на поле. Удается ли не обращать на это внимание?

Это вы загнули. В футболе большинство ударов — простая случайность. Не надо забывать, что футбол — контактный вид спорта. Несколько раз удары в мой адрес и правда были намеренными, и я сердился.

На что вы чаще всего обращаете внимание в командах соперников?

Много на что. Бывают команды, которые играют на пределе возможностей, когда встречаются с серьезным соперником. А бывают те, кто хорошо играют, но все равно не могут бороться за первенство, им просто не везет.

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Есть ли у вас мечты, которые так и не исполнились?

Их совсем немного. Выиграть предстоящий чемпионат мира, например.

Вы испытываете давление со стороны аргентинских болельщиков?

Типа того. Я их прекрасно понимаю, я сам бы требовал победы от сборной. Но никто кроме игроков не хочет этого сильнее. Мы очень хотим выиграть титул чемпионов мира.

Что вы будете делать после того, как повесите бутсы на гвоздь?

Поживем — увидим.