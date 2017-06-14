1. Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправилась?
Точно не в прошлое. Да и будущее мне не хочется тормошить раньше времени. Я бы осталась «здесь и сейчас».
2. Твое самое большое разочарование?
Когда в детстве пообещали и не взяли с собой в Египет!
3. Если бы ты могла назвать звезду, то как? И почему?
В честь женского имени Кристина, было бы красиво.
4. Луна или «Грибы»?
Я же глава мира Луны!
5. Самый неловкий момент, в который ты попадала?
Когда друг стянул с меня юбку с трусами в лагере… Мне было девять.
6. Если бы тебе пришлось каждый день надевать одну и ту же вещь, это была бы???
Лонгслив Rapture, который у меня украли, и короткую шелковую юбку.
7. Если бы тебе предложили пожизненный запас чего угодно, ты бы выбрала???
Энергию Воды.
8. Альбом, который ты готова бесконечно переслушивать?
Morphine — the night.
9. Как звучит твоя жизненная мантра?
«Делай все, что хочешь».
9,5: И напоследок, закончи предложение: «я никогда не пожалею о том, что…
…я ни о чем не жалею.
И к слову, у нас есть ее плейлист.