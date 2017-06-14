1. Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправилась?

Точно не в прошлое. Да и будущее мне не хочется тормошить раньше времени. Я бы осталась «здесь и сейчас».

2. Твое самое большое разочарование?

Когда в детстве пообещали и не взяли с собой в Египет!

3. Если бы ты могла назвать звезду, то как? И почему?

В честь женского имени Кристина, было бы красиво.

4. Луна или «Грибы»?

Я же глава мира Луны!

5. Самый неловкий момент, в который ты попадала?

Когда друг стянул с меня юбку с трусами в лагере… Мне было девять.

6. Если бы тебе пришлось каждый день надевать одну и ту же вещь, это была бы???

Лонгслив Rapture, который у меня украли, и короткую шелковую юбку.

7. Если бы тебе предложили пожизненный запас чего угодно, ты бы выбрала???

Энергию Воды.

8. Альбом, который ты готова бесконечно переслушивать?

Morphine — the night.

9. Как звучит твоя жизненная мантра?

«Делай все, что хочешь».

9,5: И напоследок, закончи предложение: «я никогда не пожалею о том, что…

…я ни о чем не жалею.