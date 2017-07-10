Компания Tesla получила уже больше 400 000 предзаказов на новую Model 3, седан, полностью работающий на электроэнергии. Машина, стоимость которой начинается от $35 000, похоже, нравится людям по всему миру.

Глава компании Илон Маск сообщил о завершении производства автомобилей в своем стиле: вечером субботы он опубликовал несколько фотографий новых Model 3 в своем Twitter.

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017

Model 3 будет оборудована очень лаконичной приборной панелью: на ней не будет ничего, кроме сенсорного дисплея. Однако как это будет выглядеть, нам остается только догадываться: Маск еще не поделился интерьера автомобилей. Очевидно только, что старого-доброго спидометра в Model 3 не будет.

No — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2017

«- Но но но… можно ПОЖАЛУЙСТА поставить спидометр для тех, кто не хочет автопилот :) /умоляю» «Нет»

Первые 30 машин отправятся к своим владельцам уже в этом месяце.