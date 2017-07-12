1. Жанна Агузарова

Певица, 55 лет.

2. Дэвид Боуи

Музыкант, умер в возрасте 69 лет в Нью-Йорке, США.

3. Шер

Певица, актриса, 71 год.

4. Фредди Меркьюри

Музыкант, умер в возрасте 45 лет в Лондоне, Великобритания.

5. Игги Поп

Музыкант, 70 лет.

6. Грейс Джонс

Певица, актриса, модель, 69 лет.

7. Сальвадор Дали

Художник, режиссер, умер в возрасте 84 лет в Фигерасе, Испания.

8. Элис Купер

Музыкант, 69 лет.

9. Леди Гага

Певица, дизайнер, 31 год.

10. Энди Уорхол

Художник, режиссер, умер в возрасте 58 лет в Нью-Йорке, США.