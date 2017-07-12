1. Жанна Агузарова
Певица, 55 лет.
2. Дэвид Боуи
Музыкант, умер в возрасте 69 лет в Нью-Йорке, США.
3. Шер
Певица, актриса, 71 год.
4. Фредди Меркьюри
Музыкант, умер в возрасте 45 лет в Лондоне, Великобритания.
5. Игги Поп
Музыкант, 70 лет.
6. Грейс Джонс
Певица, актриса, модель, 69 лет.
7. Сальвадор Дали
Художник, режиссер, умер в возрасте 84 лет в Фигерасе, Испания.
8. Элис Купер
Музыкант, 69 лет.
9. Леди Гага
Певица, дизайнер, 31 год.
10. Энди Уорхол
Художник, режиссер, умер в возрасте 58 лет в Нью-Йорке, США.