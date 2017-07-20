Далее «Как я туда забрался». Часть вторая

20 июля Центральный уголовный суд Нью-Йорка объявит приговор российско-бразильскому художнику Федору Павлову-Андреевичу, который обвиняется в незаконных действиях, повлекших за собой панику, в проникновении на частную территорию, неповиновении полиции и непотребном поведении в общественном месте.

1 мая этого года Павлов-Андреевич завершил серию перформансов «Подкидыш» пятым, нью-йоркским эпизодом цикла, подкинувшись на одно из главных светских событий США — Бал Института костюма The Met Gala.

Esquire публикует дневник Федора о событиях вокруг The Met Gala, рассказывать о которых до сегодняшнего дня ему было запрещено. Записи приводятся без сокращений.

Встреча с художником под названием «Федя, вылезай из ящика!» пройдет также 20 июля, в 20.30, в Государственной галерее на Солянке (где Федор работает директором).

«Подкидыш» на Биеннале в Сан-Паулу

НЕ ПОЙДЕМ

Не, не пойдем.

10 слоев охраны. Копы в форме. Копы в штатском. За четыре квартала от Метрополитен-музея уже понятно, что будет дальше, какие приключения.

Поэтому я решаю, что мы не пойдем. Сейчас сядем обратно в тот же убер, в котором приехали, и отвезем ящик домой. И дальше я буду соображать, куда же подкинуться в пятый раз. И когда. И как. И зачем.

«

Я подкидываюсь только туда, где мне будут не рады. Где не ждут. Я подкидываюсь туда, где про перформанс не говорят и не думают. Туда, где не хотят меня — меня как стеклянный ящик или меня как Федю, это даже и не важно. Где дорого сверкают и дешево себя ведут, делая вид, что искусство так важно, так нужно, так полезно. Я подкидываюсь туда, где я своим телом могу помочь. Где я буду особой бандеролью, заказным письмом, за которое никто не захочет расписываться.

« Я подкидываюсь только туда, где мне будут не рады. Где не ждут. Я подкидываюсь туда, где про перформанс не говорят и не думают. Туда, где не хотят меня — меня как стеклянный ящик или меня как Федю, это даже и не важно. Где дорого сверкают и дешево себя ведут, делая вид, что искусство так важно, так нужно, так полезно. Я подкидываюсь туда, где я своим телом могу помочь. Где я буду особой бандеролью, заказным письмом, за которое никто не захочет расписываться.

17.45

Мне звонит мой друг Дино.

Он молодой греческий архитектор, который еще позавчера очень обрадовался возможности отнести меня на Met Gala — и даже позвал двоих друзей, тоже молодых архитекторов (архитекторы дружат друг с другом и поддерживают непростые затеи друг друга).

— Прости, старичок. Я сегодня утром поговорил со своим товарищем-копом. Он очень сильно не советует мне тебя нести. Говорит, этот Met Gala — серьезная тема. Сразу арестуют. А я ведь тут на визе, понимаешь. Лишат меня визы — придется уехать, потеряю работу. Я не могу. И Гэбриэл с Тайлером тоже не пойдут. Они тоже не американцы по паспорту. Прости, что мы так. Буду за тебя беспокоиться, старичок.

Дино не первый. Днем мне написал Джейк, он работает в ООН и позавчера тоже ужасно обрадовался возможности подержаться за ящик.

— Мой драгоценный друг, прости, но кажется, у нас взорвали троих коллег в Сомали, я остаюсь допоздна. Ну и я смокинг дома забыл. Ты только не обижайся, ладно?

Хорошо, Джейк. Хорошо, Дино, Гэбриэл и Тайлер. Я был не дурак и позвал себя нести семерых, выступив в жанре «держите меня семеро».

Мой добрый друган, художник Дэвид Биркин, прислал воцап через 15 минут после звонка Дино:

— Фйо, ай лав ю, но актриса Фелисити Джонс позвала меня с собой на афтепати Met Gala, а с тобой я могу не успеть. Я ведь был на балу пару лет назад с Бенедиктом Камбербетчем в виде его спутника — мы очень ржали, но там все очень длинно и церемонно, так что быстро ты не освободишься, и твои носильщики тоже. Береги, пожалуйста, себя, и напиши, как закончишь!

«Подкидыш» в Москве на открытии Музея современной культуры «Гараж»

Это была уже не шутка. Во‑первых, ящик весит 35 кг, плюс мои 80. Ну правда, 115 кг на двоих — чересчур. Во‑вторых ремни сделаны в расчете на четверых. В-третьих, я сомневался, что седьмой согласившийся носильщик, БДСМ-перформансист Питер Клоф, вообще доберется до места.

18.10

Мы с Аней начинаем ругаться. Потому что ящик ни фига не хочет собираться.

— Ведь тут не хватает шурупов! И зачем ты собрала две стенки без дна? — малодушничаю я, срывая на Ане свою панику по поводу грядущих событий.

— Надо было раньше начать! Ты сегодня до скольки спал? — вяло защищается божественной красоты Аняша, размахивая отверткой.

— А потому что надо было попросить Вову в Москве собрать его при тебе и разобрать. Тогда бы ты умела! — злобно ору я и ненавижу себя, безрукого и безвольного, еще сильней.

Металлическими бортами ящика мы начинаем царапать паркет роскошной airbnb-квартиры в Челси, сданной мне по дружбе за треть цены, но в этот момент в домофон звонит мой товарищ Александр Лайл, тоже художник-перформансист, но заодно настоящий друг — он не только не соскочил, но и приехал на 10 минут раньше, волнуясь, как же мы без него.

18.25

Ящик собран.

Я проверяю свой рюкзак и, подумав, вынимаю паспорт и оставляю его дома. Мы с Алексом несем ящик вниз, а Аня идет смывать следы слесарных работ с красивых рук и уже через 10 минут садится к нам в Uber XL (в обычный убер ящик бы не влез) на 10-сантиметровых каблуках, в умопомрачительном изумрудном кутюрном платье, с каким-то перламутровым макияжем (был бы это я — час бы собирался!).

Водитель убера Зияд оказывается веселым парнем и подробно расспрашивает нас о том, что же такое мы задумали, — и громко хохочет. Мне тоже вдруг становится весело, но как-то не по-хорошему. Я звоню своему боевому товарищу, режиссеру и оператору Лавуазье Клеменче (он прошел со мной добрую половину «Временных памятников» в Бразилии и на Цейлоне и даже спас меня, когда я, связанный по рукам и ногам, пытался утонуть во время съемок третьего памятника, «Попугаевой палки», в Аругамбее).

— Фэ, приезжайте скорей, а то полиция начинает перекрывать улицы вокруг! Мы с подругой-фотографом патрулируем окрестности, и, кажется, вам нужно остановиться в районе 82-й улицы, как можно дальше от музея, чтоб никто ничего не заметил.

18.50

Так мы и делаем.

Прорвавшись сквозь все манхэттенские пробки, мы оставляем ящик у Зияда в багажнике и идем осматривать окрестности. Черные, как каракатица, SUV ползут в специальной пробке для селебрити в правом ряду Пятой авеню, а вдоль пробки — копы, копы и копы. Вокруг еще больше копов — в штатском и форменных, толстых и худых, черных и азиатов, всех сортов и мастей. Кажется, что они чего-то очень боятся.

И тут я понимаю, что вполне возможно, они боятся меня.

19.05

Копы уже начинают на нас косо смотреть. На всю эту нашу странную бригаду — два парня (Алекс и Лавуазье) в пиджаках, еще один в джинсах (я) и непонятно как прибившаяся к нам звезда в изумрудном платье с деревянным клатчем (Аня).

Я уже задумываюсь о том, как бы нам разбиться хотя бы на пары — а то какие-то мы совсем подозрительные — но в этот момент у меня звонит телефон.

— Привет, Федор! Ты офигел меня сюда звать! Я тут, пришел тебя нести, но тут же коп на копе! А у меня ганджа на кармане. Ты что?! Короче, я погнал, прости, чувак.

Это БДСМ-художник Клоф соскочил последним. Я мгновенно начинаю думать о тщете всего сущего, — и оставляю своих друзей одних, отправляясь на противоположную сторону Пятой авеню.

19.15

Я вишу на заборе.

Подо мной — добрая тысяча поклонников звезд, жадно тянущих свои мобилы в сторону вывески с Рей Кавакубо. В следующем году для них построят трибуны, на которые станут продавать билеты по пятьсот дэ, фотографировать они будут организованно, по сигналу и за деньги, Анна Винтур — монстр рока. Я хочу печальными глазами посмотреть на то, куда я не попал, на то, перед чем я сдался, — кажется, в первый раз за всю мою недолгую карьеру в партизанском перформансе.

Я вижу вылезающую из SUV Кэти Перри (ну, это я потом узнаю, кем было то самое красное пятно), завернутую в три слоя кровавых занавесок и несущую на голове гнездо, а потом наблюдаю за парой сотен папарацци, стреляющих в нее затворами, и понимаю, что даже их от нее отделяет пара заборов, что уж говорить обо мне. Держась одной рукой за забор, другой я выуживаю телефон из кармана и звоню Ане.

— Короче, тут жестянка. Нам не просочиться. Надо как-то аккуратно передо всеми извиниться и пойти спать. Ну правда, — успеваю сказать я в телефон, как вдруг снизу в меня впиваются глаза милой барышни.

— Куда это вы собираетесь просочиться? — на чистом русском спрашивают меня снизу.

— Аня. Я тебе перезвоню. Так. Вы ничего не слышали, понятно? — говорю я.

— Конечно, понятно. А я вас, по‑моему, знаю. Я Катя, я раньше в Vogue в Москве работала ассистентом.

— Катя, я Федя, как приятно! А вот кто этот человек с вами, столь хорошо одетый, и что вы здесь делаете?

— Это Томас, мой американский друг. Мы пришли в роли зевак. Зевать, оказывается, неинтересно. Но все же расскажите, что это у вас за план.

— Так. Выбирайтесь со своим Томасом из толпы, встретимся на углу.

19.25

Вдруг и сразу, я уже знаю, что все получится.

Пошла волна.

Томас рад поучаствовать в приключении. Катя рада помогать. Аня вызывает Uber SUV ($50 за вызов). Чернокожий водитель черного лоснящегося убера, одетый в черный строгий костюм, тоже не против, он только берет с меня обещание, что его покажут по телевизору. Зияд повезет Лавуазье, фотографа и Катю. Он поедет в обычном ряду, среди тех машин, которым не дают останавливаться уже в четырех кварталах до Мета и в трех после. Алекс, Аня и Томас поедут со мной (я буду в багажнике) на дорогом черном убере.

Аню и в жизни часто принимают за Энн Хэтэуэй, а в этом платье она выглядит так, будто Энн помолодела и похорошела. Алекс будет охранником Энн и сядет на переднее сиденье с кирпичным лицом. Томас будет спутником Энн и сядет у противоположного окна с равнодушным видом. Аня слегка приоткроет свое затемненное окно и будет немного махать поклонникам — как машут все другие селебы под вопли и возгласы.

Алекса осеняет идея: в квартале отсюда припарковался водитель Серены Вильямс, и он бежит к нему попросить пригл из-под стекла. Ну, он же уже не нужен, этот пригл, Серена ведь внутри! Алекс прекрасен и простодушен, охранники Серены и водитель вежливо его отписывают.

19.45

Алекс закручивает последние 6 из 18 шурупов.

Ящик грузится в багажник. Лавуазье нервничает. Он видел на той стороне копа в штатском, который, глядя на наши сборы и на голого меня, быстро пошел в сторону и принялся звонить по телефону. Я кричу из ящика: едем быстро! Не надо закручивать до конца!

19.50

Мы едем.

Я шепчу все мне известные мантры и молитвы вперемешку, шлю вихри энергии во все стороны — и особенно в сторону тех охранников, что проверяют билеты под стеклом в машинах звезд.

Но главное: с этого момента от меня ничего не зависит. Эта работа переходит в разряд искусства DIY — и сделать самим предстоит большому количеству разнообразных любителей современного искусства, некоторые из которых об этом даже пока что и не подозревают. Сейчас, например, вся власть в руках Алекса, Зияда, Томаса и чернокожего водителя — если только мы проедем блокпост. (А в чьих руках она будет дальше — я даже и думать не хочу.)

Фэны начинают орать: Энн! Энн! Ну приоткрой окно посильней! Аня легонько улыбается и ничего не делает в ответ. Это слышит и видит главный охранник, стоящий вдоль селебовой пробки, и ничего не говорит, улыбается и машет водителю убера, проезжай давай, мы знаем твою Энн! Я ничего не вижу у себя в багажнике, кроме отблесков фар в задних окнах SUV, но по сгущению воздуха я понимаю, что кажется. Мы. Проехали.

19.55

Наш маршрут занимает всего каких-то полкилометра или даже меньше. Впереди нас Рианна, позади Бейонсе — из-за пробки путь длится много дольше положенного, но что за чудо: второй убер, за рулем которого Зияд, умудряется ехать слева, плечом к плечу к нам. Когда мы останавливаемся у положенного порога для селебов, Зияд проезжает вперед, включает аварийку и подбегает к SUV — вместе с Лавуазье, который уже вовсю снимает. Происходит столько всего разного неположенного, что охрана и барышни со списками ненадолго теряют чувство реальности.

«Подкидыш» на Christie’s Vanity Fair party в Лондоне

Во-первых, из черной машины грациозно появляется Энн Хэтэуэй в изумрудном платье — и списочные барышни все впятером начинают неистово листать свои айпэды, потому что они же помнят, что Анна Винтур в этом году не звала никакую Энн Хэтэуэй, а прийти на Met Gala без приглашения — что же это такое? Во‑вторых, Энн делает знак телохранителю: эй, откройте багажник, мне оттуда кое-что нужно. Ну, хорошо, это еще нормально. Тут сегодня многие приходят в шкафах, в коврах, почти голые или завернутые в занавеску из ванной — может, у ней там корона лежит из живых пчел? Сегодняшний бал — бал чудес, можно все.

Телохранитель открывает багажник и вместе с Томасом, Зиядом и чернокожим водителем достает стеклянный ящик с голым телом — и они сразу несут ящик на звездную дорожку и бережно укладывают прямо у стола ресепшн. И спокойно уходят.

19.57

Энн Хэтэуэй в изумрудном платье:

— Ну, знаете что? Я вообще-то даже не знаю, чего это я сюда приехала. Я, пожалуй, тоже пойду.

И, к изумлению фанатов, полиции и публики, Энн направляется не обратно в машину, а пешком к выходу.

Самое удивительное — Лавуазье со своей камерой остается как будто прозрачным, невидимым. На Met Gala аккредитуют только проверенных и закаленных в конденастовских боях фотографов. Всех знают по имени и даже знают, где живут их двоюродные бабушки — на всякий случай, дело ведь такое. А тут — какой-то неизвестный, вылез из непонятной машины, вьется вокруг стеклянного ящика, один из всех фотографов не стоит в толпе папарацци за ограждением — и его никто не гонит, потому что, видимо, его никто не видит?

Еще одно чудо.

Девушки со списками ошарашены, пытаются не подавать виду, одна неловко обмахивается айпэдом, как будто он — веер. (Все это я потом подробно рассматриваю на видео.) Пара охранников краснеет и ржет. Двое шепчутся, а потом один из них бежит к столу, стаскивает скатерть, и вдвоем они накрывают ящик. Происходящее уже вовсю снимают несколько гостей — на видео не различить, кто именно, но двое тут же выкладывают в инстаграм, один китаец и одна девушка какого-то спонсора.

19.59

Все занимает какие-то секунды.

Поскольку я не успел как следует проинструктировать носильщиков (а те, кого я проинструктировал, испуганно сидят дома или даже в офисе ООН), ремни остались на месте — по законам «Подкидыша», их положено резко выдернуть и унести с собой. За эти-то самые ремни меня и уволакивают полицейские с охранниками в темную часть двора музея.

«Подкидыш» на Christie’s Vanity Fair party в Лондоне

20.01

Они стучат.

— Выходи, вылезай. Нечего тут.

— Давай по‑доброму.

— Ты чего, не слышишь?

— Не слышишь, так сейчас будем ломать.

(Я думаю: главное, встать так, чтоб не было видно гениталий. Вот за это потом могут засудить. Зад неважен, важно, чтоб не видели спереди. Поэтому я не шевелюсь и продолжаю неподвижно лежать, сжимая правым кулаком левое запястье, — это и есть символ «Подкидыша», сжатые руки, руки партизана. Я дышу через шесть дырочек — три в передней стенке и три в задней — и мне еще пока не душно; вон в Сан-Паулу я даже выдержал больше трех часов, хотя, конечно, под конец было туговато.)

Встряхивают ящик — в надежде, что ли, меня разбудить.

Я вижу настоящую толпу — вернее, ее ноги. Множество полицейских и еще больше пожарных.

Подходят какие-то явные специалисты по противодействию терроризму. Начинают ломать верхнее стекло. Оно разлетается на куски.

— Вставай! Вставай немедленно!

Я лежу.

Раз-два-три — меня выдергивают из ящика, перевернув его на бок, я вываливаюсь, скрывая пах руками, меня ставят на ноги.

— Ну, а теперь ты у меня будешь как греческая скульптура, — смеется один из них и укрывает меня туникой из той же бывшей скатерти.

Я стою, как мне самому кажется, величественной статуей — и тут же меня кольцуют наручниками (в этот момент я понимаю, что как минимум в ближайший час я буду занят и не пойду прямо сегодня ужинать со своими любимыми соратниками и друзьями).

20.10

Окрестности озарены вращением мигалок, даже воет сирена.

Все в мою честь.

Глазами я насчитываю три большие пожарные машины и много полицейских.

Меня охраняет добрая дюжина молодцев.

Наконец, меня ведут в машину, пихают на заднее сиденье, и мы мчим, с почестями, мигалками и сиренами.

Я вижу глаза Ани — она говорит с самым толстым копом, кажется, шерифом — ее и обычно большие глаза теперь много больше, чем у Энн, они — глаза луны, глубокие и тревожные.

А дальше я только вижу решетку в машине и пытаюсь запомнить ощущение наручников — а вдруг это у меня не только в первый раз в жизни, но еще и в последний?