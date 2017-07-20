Мировая премьера оперы The ®evolution of Steve Jobs состоится 22 июля в Sante Fe Opera, Нью-Мехико, США. Постановка проведет зрителей через всю взрослую жизнь Стива Джобса, начиная с 1973 года, когда он решил отправиться в Индию в поисках духовного просветления, до смерти от рака в 2011-м.

Либреттист Марк Кэмпбелл отказался от прямой повествовательной линии, аргументируя это тем, что «мы не помним вещи в хронологическом порядке, а связываем их эмоционально».

Он и композитор Мейсон Бейтс решили не превозносить основателя Apple. Они утверждают, что хотели показать не гения, а порочного человека, который долго время отказывался признавать внебрачную дочь и порой безжалостно увольнял людей.

Бейтс также оригинально подошел к музыкальной составляющей оперы. Он собирается сочетать синтезатор со звуком работы жестких дисков старых компьютеров Mac. Впрочем, пение актеров будет сопровождаться привычным для опер оркестром.

Режиссером постановки выступил Кевин Ньюбери. Опера состоит из одного акта и 18 сцен, длится около 90 минут. «Такая же быстрая и рациональная, как созданные Джобсом технологии», — сказал Кэмпбелл.

Выступления также планируются в Сиэтле и Сан-Франциско.