На интернет-аукцион eBay был выставлен фургон Dodge Ram 350 1989-го года выпуска, прежним владельцем которого числится ФБР. Это подтверждается наличием различной аппаратуры внутри автомобиля.

Нынешний владелец утверждает, что приобрел машину на правительственном онлайн-аукционе, а после покупки обнаружил внутри оборудование для слежки, ноутбуки, кассетные записи и проигрыватели. Мужчина прослушал данные и пришел к выводу, что автомобиль использовался для расследований и операций, связанных с наркотрафиком.

Продавец также заявляет, что машина в отличном состоянии, а ее пробег составляет 23 500 миль (около 38 000 км).

Аукцион завершился утром в понедельник. Грузовик приобрел неизвестный за $18700 (около 1,1 млн рублей).