На интернет-аукцион eBay
Нынешний владелец утверждает, что приобрел машину на правительственном онлайн-аукционе, а после покупки обнаружил внутри оборудование для слежки, ноутбуки, кассетные записи и проигрыватели. Мужчина прослушал данные и пришел к выводу, что автомобиль использовался для расследований и операций, связанных с наркотрафиком.
Продавец также заявляет, что машина в отличном состоянии, а ее пробег составляет 23 500 миль (около 38 000 км).
Аукцион завершился утром в понедельник. Грузовик приобрел неизвестный за $18700 (около 1,1 млн рублей).