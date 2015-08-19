Секретарь
13 лет, штат Пенсильвания. Стать «Дочерью Иова» может только девочка в возрасте от 10 до 20 лет, но главное требование, которое и отличает орден от всех прочих подобных организаций, — у нее должен быть кровный родственник, состоящий во взрослой масонской ложе. Молельни «Дочерей Иова» есть в США, Канаде, Австралии, Бразилии и на Филиппинах.
Эксперт
15 лет, штат Миннесота. Помимо походов, мини-гольфа, вечеринок в бассейнах, парадов и коллективных завтраков с похищениями, «Дочери Иова» также занимаются благотворительностью — помогают пожилым людям и организовали Фонд содействия слабослышащим детям.
Четвертый глашатай
15 лет, штат Миннесота. На создание «Дочерей Иова» в 1920 году основательницу ордена Этель Уид-Мик вдохновила цитата из библейской Книги Иова: «И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй — Кассия, а имя третьей — Керенгаппух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их». (42:13−15)
Внутренний страж
13 лет, штат Пенсильвания. Несмотря на название, «Дочери Иова», как и ложи вольных каменщиков, открыты для всех религий. В уставе ордена оговорено, что клятва, которую приносят его члены и полный текст которой держится в строжайшей тайне, никак не противоречит любым религиозным убеждениям, главное, чтобы соискательница почитала хоть какое-нибудь единое высшее божество.
Обрядоначальник
14 лет, штат Пенсильвания. Достигнув 20 лет, «Дочери Иова» должны покинуть организацию, но руководство предлагает им продолжить свою масонскую деятельность во взрослых орденах: женском ордене Амаранты или унисекс — «Восточная звезда» (вместе — больше миллиона членов в 20 странах мира).
Архивариус
17 лет, штат Пенсильвания. Среди знаменитых «Дочерей Иова» числятся актрисы Джуди Гарленд (Дороти Гейл, «Волшебник страны Оз»), Дэбби Рейнолдс (Кэти Селден, «Поющие под дождем») и Ким Кэтролл (Саманта Джонс, «Секс в большом городе»).