Четвертый глашатай

15 лет, штат Миннесота. На создание «Дочерей Иова» в 1920 году основательницу ордена Этель Уид-Мик вдохновила цитата из библейской Книги Иова: «И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй — Кассия, а имя третьей — Керенгаппух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их». (42:13−15)