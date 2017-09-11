Экипаж Райнера Цитлоу (Rainer Zietlow) на Volkswagen Tiguan преодолел маршрут от Шанхая до Венеции протяженностью 12.575 км за 5 дней 18 часов и 22 минуты, установив новый мировой рекорд.

Маршрут команды пролегал через такие страны, как Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, Болгарию, Сербию, Хорватию и Словению. Стартовав 19 августа в 7:00 утра в Шанхае, 24 августа в 19:37 экипаж Цитлоу прибыл в Венецию. Маршрут представил собой современную интерпретацию знаменитого «Шелкового пути».

Для маршрута был выбран серийный бензиновый Volkswagen Tiguan калужской сборки мощностью 150 л.с. Специально для автопробега автомобиль был оборудован дополнительными фарами, усиленными пружинами задней оси и 150-литровым бензобаком.

Новое поколение Tiguan оборудуется специальным набором функций для бездорожья: пакетом Offroad, который обеспечивает увеличенный угол въезда (24 градуса), ассистентом движения на подъеме и спуске для версий с полным приводом.

«Tiguan Silk Road — Шанхай — Венеция» стал одним из самых сложных автопробегов! Особенно пустыня Гоби, расположенная в Центральной Азии. Мы рады, что нам удалось преодолеть весь маршрут за рекордные 5 дней 18 часов и 22 минуты. Цель достигнута благодаря правильному подбору автомобиля, шин и масла. Ни одного технического сбоя не произошло за время нашей поездки, что помогло нам вовремя добраться до конечного пункта", — рассказал Райнер Цитлоу.

Обновленный Volkswagen Tiguan уже доступен в салонах дилеров. Цена на Tiguan 4Motion с двигателем мощностью 150 л.с. начинается от 1 659 000 рублей.