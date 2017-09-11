Экипаж Райнера Цитлоу (Rainer Zietlow) на Volkswagen Tiguan преодолел маршрут от Шанхая до Венеции протяженностью 12.575 км за 5 дней 18 часов и 22 минуты, установив новый мировой рекорд.

Маршрут команды пролегал через такие страны, как Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, Болгарию, Сербию, Хорватию и Словению. Стартовав 19 августа в 7:00 утра в Шанхае, 24 августа в 19:37 экипаж Цитлоу прибыл в Венецию. Маршрут представил собой современную интерпретацию знаменитого «Шелкового пути».

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Для маршрута был выбран серийный бензиновый Volkswagen Tiguan калужской сборки мощностью 150 л.с. Специально для автопробега автомобиль был оборудован дополнительными фарами, усиленными пружинами задней оси и 150-литровым бензобаком.

Новое поколение Tiguan оборудуется специальным набором функций для бездорожья: пакетом Offroad, который обеспечивает увеличенный угол въезда (24 градуса), ассистентом движения на подъеме и спуске для версий с полным приводом.

«Tiguan Silk Road — Шанхай — Венеция» стал одним из самых сложных автопробегов! Особенно пустыня Гоби, расположенная в Центральной Азии. Мы рады, что нам удалось преодолеть весь маршрут за рекордные 5 дней 18 часов и 22 минуты. Цель достигнута благодаря правильному подбору автомобиля, шин и масла. Ни одного технического сбоя не произошло за время нашей поездки, что помогло нам вовремя добраться до конечного пункта", — рассказал Райнер Цитлоу.

Обновленный Volkswagen Tiguan уже доступен в салонах дилеров. Цена на Tiguan 4Motion с двигателем мощностью 150 л.с. начинается от 1 659 000 рублей.