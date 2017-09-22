Режиссер Илья Найшуллер, автор «Хардкора» и нескольких клипов группы «Ленинград», снял рекламный ролик для строительной компании «Теремъ» с участием Сергея Шнурова.

Лидер «Ленинграда» выступает в качестве рассказчика, комментируя кадры с представителями разных профессий. Шнуров все-таки появляется в конце ролика, чтобы с чувством произнести: «Наступает момент, когда думаешь только обо дном: бл***, как же хочется домой».

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