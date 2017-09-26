На презентации новой книги David Bowie: A Life писатель и биограф Дэвида Боуи Дилан Джонс рассказал забавную историю о краткосрочной дружбе музыканта с актером Роджером Муром, известным, в частности, по роли Джеймса Бонда. Об этом сообщает NME.

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Джонс рассказал, что в конце 70-х Боуи переехал в Швейцарию — подальше от налогов и наркодилеров. Он поселился в огромном доме на окраине Женевы, где никого не знал.

«Однажды, примерно в половину пятого дня, в доме музыканта раздался стук в дверь. За дверью стоял Роджер Мур. «Привет, Дэвид», — сказал актер и вошел. Они выпили чаю, затем кое-чего покрепче, после поужинали, и Мур рассказал кучу историй о фильмах бондианы. Они фантастически провели время», — рассказал писатель.

Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985)

«Но затем, на следующий день, в 5:30… Тук, тук, это Роджер Мур. Он снова сам себя приглашает, усаживается и говорит: «Я буду джин-тоник, Дэвид». Он рассказывает те же самые байки, и во второй раз они уже не кажутся такими смешными».

«После двух недель ежедневных посещений в 5:25 Дэвид Боуи прятался от актера под кухонным столом. Он сидел там, притворившись, что его нет дома», — завершил рассказ Дилан Джонс.

На этом дружба музыканта и актера закончилась.

Позднее Дэвид Боуи отказался от камео в фильме о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» (1985). Повлияло ли на этот факт знакомство с Муром или другие обстоятельства, неизвестно.

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