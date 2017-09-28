Официальный Twitter издания Playboy опубликовал сообщение о смерти Хью Хефнера. «Американской иконы и основателя Playboy, Хью М. Хефнера, не стало сегодня. Ему был 91 год. #RIPHef», — говорится в сообщении. Компания Playboy Enterprise разослала пресс-релиз, в котором сообщается, что медиамагнат скончался в своем доме в Лос-Анджелесе «по естественным причинам».

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. В 1944 году он отправился на фронт, по возвращении окончил психологический факультет Университета Иллинойса. Позже Хью Хефнер работал в рекламном отделе журнала Esquire. В декабре 1953-го года на деньги, полученные от инвесторов и своей матери, он выпустил первый номер журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке.