1. «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» (Стенли Кубрик, 1964)

2. «Бойцовский клуб» (Дэвид Финчер, 1999)

3. «Криминальное чтиво» (Квентин Тарантино, 1994)

4. «Семейка Тененбаум» (Уэс Андерсон, 2001)

5. «Подозрительные лица» (Брайан Сингер, 1995)

6. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2004)

7. «Преследователь» (На Хончжин, 2008)

8. «Катастрофа» (Джереми Солнье, 2014)

«Это очень крутое, независимое, маленькое, копеечное кино. По мне — прямо гениальный фильм. Это кино я смотрел и завидовал тому, что парень моего возраста снял то, что очень бы хотел снять я сам».

9. «Оно» (Дэвид Роберт Митчелл, 2014)

10. «Волк с Уолл-стрит» (Мартин Скорсезе, 2014)

«Мне кажется, этот фильм интересен тем, что он будто снят 20-летним парнем, если судить по энергетике. В то время как на самом деле его снимал очень и очень взрослый человек».

11. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (Терри Гиллиам, 1998)

«Кино, которое можно смотреть бесконечно. Оно равносильно книге: что фильм, что книгу (одноименный роман Хантера Томпсона 1971-го года. — Esquire) можно открыть в любом моменте, и тебе достаточно пяти минут, чтобы понять, насколько это кайфово».

12. «Сияние» (Стэнли Кубрик, 1980)