Французский режиссер фотограф Фред Мортейн, он же French Fred, стал широко известным после публикаций своих работ, посвященных скейтбордингу и уличной культуре. Его книга Attraper Au Vol («Пойманные в воздухе»), к которой, к слову, написал предисловие Антон Корбайн, стала кульминацией его карьеры.

Мортань вдохновляется классиками черно-белой фотографии, такими как Вилли Рони, Анри Картье-Брессон и Йозеф Куделка.

Посвященные скейтбордингу фотографии French Fred, фактически, уникальны — пока большинство его коллег снимают сухую спортивную хронику, Мортейн занимает принципиально иную позицию, работая в черно-белом формате и фокусируясь на эстетической стороне этого вида спорта.