Как вы начали делать эротический журнал?

Даша: В один прекрасный день ребята из ныне закрытого журнала FURFUR предложили мне стать их младшим фоторедактором. И доверили рубрику, которая, по сути, переросла впоследствии в AREOLA — «Девушки FURFUR». Я и до этого снимала обнаженных людей, правда, в основном это были парни — может, поэтому меня и позвали (а может, и нет). Как бы то ни было, в какой-то момент рубрику закрыли, меня уволили, и некоторое время спустя мы с Настей запустили AREOLA.

Как проходили первые съемки? Кем были модели? Кем были фотографы?

Даша: Первые съемок пять — это съемки для FURFUR, которые не были приняты моими коллегами, хотя нравились мне. Одну съемку я сделала сама незадолго до своего увольнения, и с ней получалиась забавная история. Она очень нравилась мне, но ребята ее отвергли. Я очень расстроилась и даже разозлилась. Шутила потом, что придумала новый журнал специально, чтобы эту съемку опубликовать.

Насколько сложно продвигать эротический контент в интернете? Вас же блокировали в социальных сетях, если я не ошибаюсь?

Настя: AREOLA блокировали только в «Фейсбуке», хотя нам абсолютно непонятно, почему. Мы не нарушали правил, все «запретное» замазывали и вообще не выкладывали ничего чересчур откровенного — но все равно попали в черный список. Создали вторую страницу — благодаря блюстителям нравственности она не дожила и до второй публикации. Конечно, это был удар по посещаемости, с «Фейсбука» к нам шла солидная толпа ценителей женских тел. Третью страничку в соцсети мы решили не делать, зато завели канал в «Телеграме» . Еще у нас есть странички «Вконтакте», в Instagram и Twitter, но по «Фейсбуку» мы сильно скучаем.

Личные странички тоже блокировали, что мою, что Дашину, только я отделалась парой предупреждений на несколько дней, а вот ее как-то наказали на целый месяц. Но думаю, это пошло ей только на пользу — такой вынужденный фейсбук-детокс.

Как вы справляетесь с неакдеватными комментариями?

Настя: Их не так много, но всякое случается. Основной удар приходится на Instagram — от невинных комментариев «Ой, я влюбился, скиньте мне контакт этой королевы» до фотографий голых гениталий в директ. Бывают, пишут гадости про модель, но мы сразу блокируем таких умников. Из-за того, что мы стараемся показать, что красота бывает разной, мы сталкиваемся с бурными обсуждениями съемок и не всегда лестными комментариями.

Как обычно появляется съемка? Вам пишет девушка — «Я хочу для вас сняться?»

Настя: Если упрощенно: нам пишет девушка — «Я хочу для вас сняться», нам пишет фотограф — «Я хочу для вас снять». Мы понимаем, что ребята могут друг другу помочь, сводим их и получаем результат. Конечно, чтобы все получилось, важно, чтобы они понравились друг другу и сошлись прочие звезды: локация, время, настроение. Есть еще другой, более простой, путь: нам просто присылают съемку и мы решаем, публиковать ее или нет.

Как вы работаете с моделями? Их приходится подбадривать?

Настя: Чаще всего, девушки, которых пришлось бы подбадривать, на съемки просто не идут. У нас полно девчонок, не моделей по общепринятым критериям, но умеющих себя показать и не стесняющихся этого. В эру айфонов и соцсетей девчонки уже научились позировать перед подругами/друзьями и знают, что нужно делать, как встать, как лечь, как оттопырить попку.

Как будет развиваться AREOLA?

Даша: Недавно мы запустили модельное агентство Areola Models . Нам часто писали с просьбой помочь подобрать девушек на разные съемки, и мы решили проблему так. До этого мы работали только с девушками, но недавно решили подключить и парней — скоро они появятся у нас на сайте.

Также иногда мы работаем как фото- и видеопродакшн. У нас мощные ресурсы, мы находимся в хороших отношениях с десятками фотографов, видеографов, визажистов, стилистов и других специалистов. Так что нам ничто не мешает делать классный контент на заказ для любых нужд. В скором времени мы планируем начать работать еще как «агентство талантов» — т. е будем представлять не только моделей, но и тех, кто обычно за кадром. Можно будет собрать себе отличную команду на проект прямо у нас на сайте.

Вы планируете как-то монетизировать этот бизнес? Были предложения, от которых вы отказались?

Даша: Были, конечно. Предлагали, грубо говоря, продать проект и стать наемными работниками. Но нам не понравился покупатель. Да и если бы понравился, продавать журнал не хочется: сейчас мы сами себе хозяйки и нам кажется очень увлекательным учиться на собственном опыте, когда это не влечет за собой каких-то ужасных последствий и всегда есть право на ошибку.

Как дорого AREOLA вам обходится?

Даша: Мы платим за хостинг сайта, на этом все. У нас много доброжелателей, кто готов помочь бесплатно или в обмен на что-то. Например, мой сосед-дизайнер помогает за то, что я ему варю супчики (смеется). А так, во всех творческих съемках для сайта люди участвуют бесплатно. Когда нам приходит тот или иной заказ — мы берем себе процент, а остальное платим команде. Мы всегда рады позвать поработать тех, кто нам до этого помогал. Такой круговорот взаимовыручки и поддержки.

Есть, безусловно, свои сложности в том, чтобы вести подобный независимый проект. Приходится уж очень осторожно вкладывать личные деньги, ведь мы не какие-то богачи. Или, бывает, очень подолгу ждать какой-то работы от человека, который согласился помочь бесплатно — но мы это понимаем, ведь у всех есть основная работа. Мы учимся быть финансово грамотными и рано или поздно у нас все получится — ведь мы любим наше дело и усердно им занимаемся.

На вашем сайте недавно появилась некая литературная рубрика — INTIMATE . Что вы в ней публикуете?

Даша: В начале года мы подумали, почему бы нам не разнообразить контент какими-то новыми форматами и начали экспериментировать. Так появилась INTIMATE — рубрика, в рамках которой мы решили дать девушкам возможность высказаться. Формат такой: девушка анонимно рассказывает откровенную историю на волнующую ее тематику, а вместо подписи мы используем фото ее груди. Героинями часто выступают наши знакомые, но бывает так, что пишут незнакомки из соцсетей.

ТОП-3 девушек (женщин), которых вы хотели бы снять для Areola? Вот любых.

Настя: Для меня идеальные женщины — это Моника Белуччи, Ева Грин и Эмманюэль Сенье, но что-то мне подсказывает, что если они и снимутся для AREOLA, то только в моих снах.

Даша: Для меня подобный вопрос звучит так: «Кого вы считаете самыми красивыми женщинами?». И в моей голове сразу возникают супермодели из 90х или актрисы того же периода. Сейчас миллион прекрасных женщин, но мне сложно выбрать кого-то. Разве что Ники Минаж я бы точно сняла. А так, я фанатка, например, Эммануэль Сенье в фильме «Горькая Луна» — для меня это просто безумный секс. Или Изабель Юппер — даже в ее возрасте на данный момент — она для меня невероятно завораживающая женщина. А, вспомнила! Из современных я люблю Зои Кравиц. Адриана Лима тоже вызывает симпатию. Не могу выбрать трех! Слишком много красавиц. И вкус у меня скачет, как видите, по полной программе.

У вас были идеи, которые вы по каким-то причинам не смогли воплотить?

Настя: Идей полно, как и причин, по которым мы пока что не можем их реализовать. Я говорю «пока что», и поэтому не буду их озвучивать. Уверена, вскоре мы осмелимся и реализуем все, даже самые сумасбродные наши задумки.

Ваши любимые съемки за всю историю существования проекта?

Настя: Съемок любимых очень много, сейчас специально пересмотрела сайт и поняла, что не могу составить ТОП-3. Все разные, все со своим характером и настроением, все, по‑своему, любимые. Могу сказать только, что за последнее время меня очень приободрила вот эта съемка , где отвязная Лена ворвалась в музей и без стеснения начала позировать с голой грудью на фоне чучел животных. Это было круто, я бы не осмелилась! И вторая, абсолютно противоположная по настроению . Мужчина снял свою жену, тонко, красиво, сексуально. Эта съемка вызывает эмоции и отчетливо показывает, что мы не стремимся к «понятной» эротике, мы прежде всего ценим индивидуальность и эстетику фотографии.