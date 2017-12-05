КОМАНДА «ТРЕТЬЯКОВКИ»

Татьяна Мрдуляш, заместитель генерального директора по развитию

Фаина Балаховская, советник генерального директора

Анна Котляр, пресс-секретарь Третьяковской галереи

Лара Бобкова, начальник службы маркетинга и коммуникаций

Марина Эльзессер, заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности

Андрей Крылов, первый заместитель генерального директора

Зельфира Трегулова, генеральный директор

Татьяна Городкова, главный хранитель

Оксана Бондаренко, директор фонда поддержки Третьяковской галереи

Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе

Если ты хочешь добиться цели по максимуму, по гамбургскому счету — я очень люблю это выражение Виктора Шкловского, — будь уверен в том, что ты делаешь. И очень важно мотивировать на результат всех, с кем ты работаешь. Мотивация деньгами играет тут одну из последних ролей. Во всяком случае, для людей, которые работают в нашей сфере. Тут получаешь такое невероятное удовлетворение от результатов, что оно стоит любых денег, которые платят твоим коллегам в других сферах.

Третьяковская галерея в 2014 и 2016 годах — это действительно очень разные музеи. Но что удивительно, новых людей у нас — раз-два и обчелся. Сейчас, получив разработанную программу развития, стратегию управления бизнесом, мы, конечно, развиваем новые направления, которых прежде не было. У нас появился отдел маркетинга, заново запущен фонд поддержки Третьяковской галереи, серьезно изменились службы, которые занимаются фандрайзингом, развитием пространств и отношений со зрителями. В этих отделах работают новые люди. И мы стараемся принимать их на работу осторожно, дозированно, сокращая какие-то другие структуры. Потому что очевидно — штат отечественных музеев неоправданно велик.

К сожалению, если я понимаю, что человек никогда не сможет расстаться со старыми клише, расстаться придется с ним. Сегодня многие активные молодые люди хотят заниматься научной деятельностью. Это счастливая жизнь, где каждый твой день не отбывание повинности клерка, а интересная работа, посмотреть на плоды которой приходят сотни тысяч человек.

Фото: Юрий Чичков

Мне, жившей в советское время, много о чем думавшей, но не имевшей возможности реализовывать то, что приходило в голову, всегда было больно от отношения «принеси, подай, выйди вон». В те редкие случаи, когда меня благодарили, это делали не советские чиновники, а зарубежные коллеги. И это невероятно мотивировало, я навеки зарубила себе на носу, что людям нужно говорить спасибо. Каждый человек, если он профессионал, если он умен, может предложить интересные идеи, концепции и проекты.

В советские времена инициатива всегда была наказуема. Когда в 2015 году я пришла в Третьяковскую галерею, я поняла, что инициативу нужно поощрять. Большая часть нашей команды — это люди, которые работали в музее и раньше. У них теперь появилась дополнительная мотивация. Они стали предлагать идеи, которые вынашивали долгие годы. И так у нас были по‑новому преподнесены зрителю еще несколько лет назад запланированные выставки Серова и Айвазовского.

Благодаря очень ярким, получившим невероятный общественный резонанс проектам нам стало легче привлекать спонсорское финансирование. Мы открыли первый в России настоящий музейный кинотеатр. Объем средств, которые мы зарабатываем и привлекаем, растет с каждым годом. И это дает нам возможность быть более гибкими.

Сегодня положение музея в обществе изменилось. Чтобы он мог и дальше осуществлять свою миссию, мы должны были научиться разговаривать с людьми совершенно другим языком. Не скатываясь в откровенный популизм, преподносить художников, выбирая язык, подходящий поколению, которое книге предпочитает айпад.

Сегодня музей — последний демократический оплот культуры. Это не высокие слова: билет на выставку стоит меньше, чем в кино. Это место, которое заставляет людей думать. Сегодня многое в нашей жизни определяется бездумностью и неспособностью сосредоточиться на чем-то. Жизнь слишком быстрая, ты не останавливаешься ни на секунду. А музей — это иное течение времени. Здесь суета отступает. И ты оказываешься в другом измерении. А потом пишешь о своих впечатлениях пост в интернете.

Когда мы видим огромную очередь на выставку Рафаэля в Пушкинском музее, мы понимаем, что в этом и наша заслуга: люди возвращаются в музей, возвращаются к контакту с первоисточником. И это очевидная тенденция во всем мире. Зачем-то сегодняшнему человеку это очень нужно. ≠