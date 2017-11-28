Вы помните свой первый кастинг?
Не очень хорошо помню. Кажется, тогда я волновался, как и все волнуются, когда делают что-то в первый раз. Но вышло неплохо, и меня утвердили на роль — это был фильм «Звезда» Ани Меликян.
Когда вы в последний раз ходили на кастинг?
Если честно, я уже и не помню, потому что занят на съемках три последних месяца.
Актерство — это бизнес?
Это продюсирование самого себя.
Где в Москве вы чувствуете себя комфортно, если не дома?
В театре. МХТ имени Чехова или «табакерке».
Где вам нравится гулять?
По бульварному кольцу, когда его не ремонтируют или в центре, вдоль мелких улочек.
Где вам нравится выпивать?
В «Симачеве», «Академии», Noor-баре и у друга Паши Капиноса на балконе.
Вас когда-нибудь не пускали в клубы?
Да, я помню, как мне говорили: «Сегодня вечеринка будет без вас».
Вы можете назвать себя модником?
Нет, я не следую советам журналов по стилю и моде.
Вам нравится открывать для себя новые места?
Мой круг общения достаточно узок, я мало, где бываю, даже в одни и те же магазины хожу. Поэтому я там всех знаю, и все знают меня.
Вы довольны своим ростом?
Для 22-х лет меня пока все устраивает.
Вам важно все время быть на связи?
Нет. Иногда я специально не отвечаю людям. Нужно уметь наслаждаться одиночеством, тем более, что на работе я постоянно контактирую с людьми.
Все ли с вами нормально?
Этот вопрос лучше задать мои друзьям. Или Алле Алексеевской (редактор моды журнала Esquire. — прим.)
видео: АРТЕМ САДОВНИКОВ, звук: ПАВЕЛ ПИРОГОВ, музыка: НЕРАЗОВ Е.Е., ДИДЕНКО A.B.