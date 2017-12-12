Getty Images

Музыкант ответил на вопросы Esquire в преддверии концерта в Москве, который пройдет 14 декабря в Крокус Сити Холле.

1. Назовите самый удивительный факт о России?

Когда я впервые приехал в Советский союз в 1979 году, я был поражен, насколько хорошо люди знали мои песни. Очевидно, они доставали альбомы на черном рынке или записывали трансляции зарубежных радиостанций.

2. Какая песня могла бы стать саундтреком к вашей жизни?

Хороший вопрос. Моя жизнь настолько насыщенная и разнообразная, что я затрудняюсь в выборе одной песни или даже альбома. Думаю, это мог быть сборник с большим количеством танцевальной музыки.

3. В каком фильме или сериале вы хотели бы слышать свою музыку?

Я был очень воодушевлен, когда мою музыку взяли в саундтрек к фильму «Kingsman: Золотое кольцо». Особенно классно было слышать Saturday Night’s Alright (For Fighting) в настоящей экшен-сцене. Надеюсь, мои песни прозвучат и в третьем Kingsman, если его решат снимать.

4. Есть ли у вас таланты, которыми вы тайно гордитесь?

Без комментариев.

5. С каким человеком, живым или мертвым, вы бы хотели поужинать?

Возможно, я схитрю, но я бы отдал что угодно, чтобы вернуть четырех моих друзей — Джона Леннона, Джанни Версаче, принцессу Диану и Ингрид Сиши. Какой ужин мог быть!

Getty Images Элтон Джон, 1973.

6. Что вы сказали бы себе 16-летнему?

Меня спрашивали об этом в 2009 году, и сегодня я сказал бы себе 16-летнему то же самое. Вот это письмо:

«Дорогой Рег,

Ты очень молод в свои 16. Ты ничего не знаешь о сексе — не знаешь даже, что значит слово queer. Поверь мне, оно про тебя, ты — гей.

Я сделал ошибку, не занимаясь сексом до 23 лет! Мне нравилось, как я чувствовал себя рядом с мужчинами, и для меня было большим облегчением узнать наконец, кто я. Я сделал ошибку, влюбившись слишком рано, потому что я был наивным и романтичным. Мой тебе совет — не гонись за любовь, она найдет тебя тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Развлекайся, занимайся безопасным сексом и наслаждайся своей сексуальностью.

Гордись тем, кто ты есть, а когда станешь старше и мудрее — борись за права геев. Я на 46 лет старше тебя, и у нас впереди еще долгий путь. В некоторых странах мы так и не признаны равными, особенно так называемой «христианской» церковью.

Я наделал много ошибок. Держись подальше от наркотиков, это пустая трата времени. Будь готов встать на защиту прав любого человека. Будь любящим, добрым и сильным. Подавай пример. У тебя впереди до черта времени!

Люблю тебя,

Элтон

P. S. Смени имя

7. Кого бы вы хотели видеть в роли себя в байопике об Элтоне Джоне?

Рода Стюарта! А если серьезно… Тэрон Эджертон сыграет меня в готовящемся байопике «Человек-ракета», и я думаю, у него выйдет блестящая работа. Джастин Тимберлейк тоже прекрасно справился, изображая меня в клипе на песню This Train Don’t Stop There Anymore.

8. Ваша любимая цитата?

«Дайте миру шанс». Она никогда не была настолько актуальна, как сейчас.

Закончите фразу: «Я никогда…»

…не надену свой сценический костюм из 1970-х.