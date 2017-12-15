МУЖЧИНА

Долгие годы я задумывался, кто я такой. В разных прочитанных мною книгах по маркетингу сказано, что надо отличаться. Поэтому я Профессиональный Чувак. Комик. А комик — это философ. Он переосмысляет, рефлексирует, публично высказывает позицию. Ты не просто смеешься, а о чем-то задумываешься. Вот Евгений Гришковец, пожалуй, первый нормальный российский стендап-комик. В сатире, если у тебя нет позиции и ты ее не высказываешь смешно, ничего не работает.

«Сережа и микрофон» — это моя терапия. Все, что было до этого видеоканала, я делал под другими амплуа.

Я работаю в развлекательной сфере, в сумасшедшем бизнесе. Это одновременно и большое проклятие, и огромное благо.

АВТОМОБИЛЬ

Знакомство с автомиром у меня началось жестко. На Крите мы с женой решили взять автомобиль на прокат. Никто не давал мне машину, потому что мой стаж составлял всего 5 месяцев, но страховой агент помог мне. А через 15 минут на дороге я попал в аварию — въехал в дерево, потому что смотрел в навигатор, а не на дорогу. Тогда я подумал, что вождение — это не мое, и завязал с ним на 5 лет. Пока не сел в Mini.

Mini Countryman правильнее было бы называть Mini Оксюморон. Не может такая большая тачка называться Mini. Один знакомый актер ростом 2 метра 7 сантиметров попробовал сесть в машину — и свободно поместился. Чтобы продать Mini, человеку нужно дать в ней посидеть. Тут же пропадет весь скептицизм.

Countryman моя первая машина. На Countryman почти всегда ездят парни. Девочки в основном предпочитают простую Mini. Countryman — стопроцентный городской автомобиль.

Не большой и не маленький. Нет проблем с парковкой. И еще у моей машины мощный двигатель — 192 л.с. Основное впечатление производят, конечно, дополнительные опции. Это очень дружественный к iPhone автомобиль. Я подключил телефон, и все сразу заработало.

Я заметил, что с автомобилями, как с собаками: они очень похожи на своих хозяев. И мы с моим Mini не исключение. ¦