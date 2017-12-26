КОМАНДА «КМ20»

Жанна Дорофтей, редактор

Иван Фадеев, администратор магазина

Аня Биневская, специалист отдела коммуникаций

Ольга Карпуть, владелец «KM20»

Александра Боголюбская, байер

Таня Филиппова, специалист отдела коммуникаций

Маша Фролова, байер

Кирилл Матвеюк, руководитель онлайн-магазина

Аня Кудинова, управляющая кафе «КМ-20»

Маша Качалова, архитектор

Андрей Корнейко, менеджер магазина

Открыв концепт-стор на Кузнецком Мосту в 2009 году, Ольга Карпуть одной из первых начала продавать коллекции уличного дизайнера Гоши Рубчинского. Сегодня «КМ20» посещает креативный директор Канье Уэста, а ее магазин признан лучшим в мире по версии Highsnobiety. По просьбе Esquire команда главного концепт-стора страны рассказывает о своих отношениях с начальником.

ТАНЯ ФИЛИППОВА, специалист отдела коммуникаций

«Я смотрю на Ольгу каждый день и понимаю, как важно слушать свою интуицию. Во всем — от работы с прессой до принятия решений по закупкам. Она одинаково легко может отказаться от заманчивого предложения и добавить в бренд-лист известное только узкому кругу людей имя — и окажется права. Поверить в молодого дизайнера — это одно, а быть настолько уверенным в нем, чтобы закупить коллекцию, — совсем другое. В свое время Ольга открыла в России Джонатана Андерсона».

ИВАН ФАДЕЕВ, администратор магазина

«Когда я впервые зашел в «КМ20», сразу понял, что хочу там работать. Здесь я могу не только добиться успеха, но и пробовать себя в других сферах — помочь ребятам на съемках для интернет-магазина или организовать вечеринку. У меня интересная работа, и я счастлив, что рядом нет зануд».

Ольга Карпуть

АНДРЕЙ КОРНЕЙКО, менеджер магазина

«Наблюдая за тем, с какой легкостью Ольга выбирает вещи, которые будут актуальными завтра, я сам становлюсь смелее».

АНЯ КУДИНОВА, управляющая кафе «КМ20»

«Раньше я работала в крупной ресторанной сети с четким регламентом и жесткой иерархией. К моему мнению не прислушивались, а в «КМ20» мне позволили поэкспериментировать, и в нашем магазине появилось уникальное кафе. Ольга для меня не только начальник, но и пример успешной молодой женщины, которой удается одинаково ловко руководить бизнесом, заниматься семьей и саморазвитием».

МАША ФРОЛОВА, байер

«Мы с коллегами так тесно общаемся, что я уже и не замечаю, работаем мы или отдыхаем».

АНЯ БИНЕВСКАЯ, специалист отдела коммуникаций

«Наша команда, как мне кажется, совершает революцию — мы меняем представление о России в индустрии моды. Мы с Олей не только коллеги, но и лучшие подруги. Я горжусь ею: она смогла создать один из лучших концепт-сторов в мире».

КИРИЛЛ МАТВЕЮК, руководитель онлайн-магазина «КМ20»

«В «КМ20» я попал случайно: мой друг увольнялся и предложил занять его место. Я прошел собеседование, и меня приняли. Оля и «КМ20» стали для меня настоящей семьей, я не спешу домой, когда заканчивается рабочий день. Иногда с удивлением смотрю на часы и понимаю, что уже очень поздно. Как и любая семья, мы ссоримся. Как правило, эти размолвки длятся от силы пять минут, а потом мы вместе готовим в офисе что-нибудь вкусное».

ЖАННА ДОРОФТЕЙ, редактор

«Главное в команде «КМ20» — это коммуникация. Я могу в любое время дня и ночи обратиться к Ольге с вопросом и почти сразу получить ответ. Даже во время недели моды, когда в ее расписании нет ни минуты свободной, она оперативно отвечает на все наши сообщения». ≠