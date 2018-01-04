Пиджак, рубашка, брюки DOLCE&GABBANA лоферы GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

мой смех называется «смехом неприятного крестного».

меня легко купить рекламой продуктов. Если можно купить яйца с повышенным содержанием йода или перепелиные яйца без сальмонеллы, я куплю их, хотя знаю, что это развод.

когда я выступал в квн в команде «федор двинятин», мы были бедными и носили только коричневые вещи. Кажется, мы ассоциировали себя с «могучей кучкой»: поднасрать и убежать — вот чего мы хотели.

я стесняюсь худобы, поэтому всегда покупаю вещи на размер больше. Теперь, когда стало модным носить oversize, проблем с выбором у меня нет.

когда я прихожу на «вечерний ургант», Людочка, наш костюмер, говорит: «Гудочек опять в неглаженом пришел».

парни на работе смеются надо мной и говорят, что я солист группы East 17, но мне комфортно в дутых куртках.

у меня есть странный свитер с жуками — как будто я прокатился на мотоцикле и они меня облепили. Если бы существовало движение «Насекомые на принтах», я бы к нему примкнул.

у меня есть эпатажные вещи, в которых я веду разные премии. Например, бархатные штаны Dries Van Noten. Я покупал их только для того, чтобы Миша Друян сказал: «О, это Дрис!», и больше уже никогда не надевал.

шути — и не ошибешься. ≠