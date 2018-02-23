Марина Глухова: Когда мы с тобой познакомились, ты был красавец-мужчина, а последние несколько лет ты всё время говоришь, что ты женщина. Как так произошло?

Данила Поляков: Во‑первых, когда мы с тобой познакомились, я не был красавцем-мужчиной, я был такой же женщиной. Я был просто более молодая. Тогда я была просто молодая женщина, сейчас я перешёл в категорию дамы, то есть я одинока. Да, я теперь одинокая женщина. Но дама, не очень обеспеченная (смеется). Обычно дамы обеспеченные.

М.Г.: Давно хотела тебя спросить, как ты думаешь, чем отличается секс между мужчиной и женщиной?

Д.П.: Что ты имеешь в виду?

М.Г.: По ощущениям.

Д.П.: Типа ты спишь с мужчиной, и ты спишь с женщиной?

М.Г.: Да. Ты один из немногих, кто может чётко рассказать и про то, и про другое

Д.П.: Это абсолютно два разных ощущения.

М.Г.: Что круче?

Д.П.: Невозможно сказать, что круче. Можно сказать, какой человек круче. Мужчина в сексе может также переплюнуть женщину, и женщина может точно так же переплюнуть мужчину. Это само ощущение к человеку. Человек может быть классной женщиной, но в постели она не очень классная, зато женщина может отжахать тебя очень хорошо, ну как бы по‑мужски, я имею в виду. И так же наоборот.

М.Г.: Ты вообще хотел бы превратиться полностью в женщину?

Д.П.: У меня периодами такое, что да. Иногда очень сильно представляешь это себе, понимаешь, что это испытание над собой. Понятно, что в какой-то момент очень сомневаешься в том, что вернуть уже ничего нельзя. Во‑первых, это ещё очень дорого. И ты понимаешь, что ты себя обрекаешь на всю жизнь — гормоны. Ты всю жизнь должен зарабатывать на гормоны. Получается, что без гормонов ты не можешь жить. Ты становишься очень сильно зависима. Это не в смысле поголодать месяц. Грубо говоря, без гормонов ты просто не можешь жить.

М.Г.: В каком образе тебе комфортнее: в женском или мужском?

Д.П.: Зависит от компании. Нет, на самом деле, я могу сказать, что сейчас у меня чуть-чуть мужской период, потому что именно изменился даже стиль в одежде, у меня такие мужские руки пошли, время потому что. Внешность меняется, либо это шикарная дама, либо такой красавчик, либо мужчина: побрился, оделся в мужское, сделал причёску — и ты такой молодой мужчина.

Отрастил бороду, сделал чуть-чуть другую причёску — уже не молодой мужчина, а взрослый.

Если повеселился, отёк может быть. Ты просто изменяешь стиль, полностью, кардинально, адаптируешься. Например, собираешься куда-то, у тебя работа какая-то через три дня. Ты начинаешь по‑другому питаться, ограничивать себя в еде, меньше пить, больше увлажнять лицо, и ты превращаешься в человека непонятного пола. С помощью тюнинга ты можешь выглядеть как женщина.

В жизни, конечно, такая женщина удивительна, но на фотографиях это может выглядеть по‑настоящему шикарно. Мы делали проект для парфюмерного музея. Там есть разные образы, даже образ для духов Паломы Пикассо, где дама. Многие когда увидели, подумали: о, понятно, столько ретуши у него, вообще! А есть видео этой съёмки, и ты понимаешь, что это просто дамочка красивая.

М.Г.: Что ты думаешь насчёт разделения, например, в фэшене между мужчинами и женщинами? В искусстве? Кому проще-то?

Д.П.: Всем тяжело, если ты делаешь что-то серьёзное. Есть моменты, конечно, общения с людьми, которые участвуют в этом процессе, которым ты полностью отдаёшься, и есть потом результат удовольствия, грубо говоря.

М.Г.: Ты не разделяешь, что в мире искусства и моды, например, женщиной быть проще или мужчиной быть проще?

Д.П.: Есть стереотипы, что женщине в искусстве тяжелее

М.Г.: Потому что все геи?

Д.П.: Нет, потому что считается, что мужчины более трудолюбивые, они рубятся, а женщина — муза. Хотя сейчас, мне кажется, меняется всё, тоже самое в моде. Женщиной быть проще, потому что эта индустрия женская, но при этом, если ты мужчина, это так же тяжело, даже со своей выносливостью это психологически может быть тяжело. В этом плане я всё-таки не очень разделяю эти моменты. Понятно, скорости — считается, что это мужское дело. Футбол.

М.Г.: Да, а красота — женская.

Д.П.: Да, но при этом есть женский футбол. Просто это тоже такой стереотип, что мода — это женское. Если мужчина увлекается модой, то он п ***к, грубо говоря. Хотя все денди — тоже штамп. Есть какая-то массовая культура.

Считается, что в шоу-бизнесе певцы становятся певцами, потому что у них комплекс неполноценности, и они все маленького роста.

М.Г.: Как у актёров.

Д.П.: Маленький рост — есть же такая тенденция. Певцы все практически на поп-сцене невысокие. Есть Филипп Киркоров, Бейонсе, которые высокие для своего пола. Тоже штамп. Или мода только для вешалок и для высоких.

М.Г.: Ты опровергаешь все штампы?

Д.П.: Я считаю, что есть исключение из правил.

М.Г.: Вот, скорее ты исключение из правил.

Д.П.: Ну да, я, наверное, исключение из правил.

М.Г.: Ты для себя так и не решил, путь женщины или мужчины ты выберешь в ближайшие сколько-то лет?

Д.П.: Я сколько выбираю-то уже! И при этом я и в этом счастлив, и в этом счастлив; при этом и в этом несчастлив, и в этом несчастлив.