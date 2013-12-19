Бонни занимается проституцией с 18 лет, когда она с подругой попробовала поработать в борделе одного маленького городка. Бонни не понравилось, но ей нужны были деньги.

Бонни работает под псевдонимом «Патриция», чтобы отделить профессиональную деятельность от личной жизни.

14-летний сын Бонни Оливер связался с плохой компанией и попал в неприятную историю. После этого Бонни решила отправить его в закрытую школу на Карибских островах.

6-летний сын Бонни Ноа думает, что его мать — домработница. Старшие дети знают, чем она на самом деле зарабатывает на жизнь. Об этом знают и их одноклассники, которые издеваются над ними, спрашивая, сколько стоит провести ночь с их матерью.

Уложив детей спать, Бонни занимается собственными делами и планирует следующий день.

Бонни снимает в соседней деревне небольшой дом и работает там с 9 до 16 часов. После этого она забирает детей из школы.

С тех пор, как проституция в Дании была легализована, Бонни зарегистрировалась в качестве предпринимателя и платит налоги.

Конфирмация старшего сына Бонни Оливера в местной церкви. О своем детстве у Бонни остались плохие воспоминания: часто ее родители вместо того, чтобы отправить детей в школу, брали их с собой в бар. Когда Бонни была маленькой, ее отца посадили в тюрьму за убийство.

Бонни и ее лучшая подруга после конфирмации Оливера.

Бонни и ее дети, вернувшиеся из школы.

Когда-то Бонни пришлось провести некоторое время в тюрьме, но не за занятия проституцией, а за мошенничество.

Бонни смотрит реалити-шоу, а Ноа делает домашнюю работу.

Бонни любит татуировки, недавно она сделала себе еще одну: колье с крестом.

Дочь Бонни Мишель и ее подруга, которая учится делать татуировки. В пятницу вечером она сделала Бонни новую татуировку на руке.

Бонни говорит, что была бы рада зарабатывать другим способом, но ее работа — это то, что она умеет делать лучше всего, а кроме того, ей нравится доставлять удовольствие своим клиентам.

Оливер уезжает в школу на Карибских островах.