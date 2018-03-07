Майка Henderson, джинсы Levi’s

— Я увидел мир. До 25 лет я жил в Нальчике и дальше Ставрополя никуда не выезжал.

За последние несколько месяцев Балагов показал «Тесноту» на фестивалях в испанском Сан-Себастьяне и американском Теллурайде, где познакомился с Алехандро Гонсалесом Иньярриту, и съездил на премьеру в Париж, где позировал фотографам с Катрин Денев. Сейчас он живет в Москве, а до этого полгода провел в Петербурге: «Унылая питерская погода, которая у многих вызывает депрессию, мне близка. У Петербурга есть лицо, а Москва более разрозненная и для меня чересчур большая. Но человек привыкает ко всему. Поначалу я не успевал за московским темпом, но теперь, кажется, подстроился. Правда, я почти никуда не выхожу — работаю над сценарием дома».

Действие своего второго фильма Балагов поместил в переживший блокаду Ленинград 1945-го. Успех «Тесноты» поначалу давил на него, но режиссеру удалось с этим справиться: «Сними историю, которая тебе нравится, а не думай о том, что об этом будут говорить. Я задумывался и о другом — захочет ли сегодня кто-то смотреть фильм про 1945 год? Будет ли это интересно российскому зрителю? А европейскому? А потом решил: да какая разница? В любом случае кому-то фильм понравится, а кому-то нет, и это нормально».

На создание новой ленты режиссера вдохновила книга «У войны не женское лицо» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

— Мы сочинили оригинальную историю, которой у Алексиевич нет. Я читал книгу, цеплялся за определенный эпизод и пытался представить, что было до него и что будет после, создавал сцену. Впрочем, не всегда получается так, как было задумано. Герои сами ведут тебя туда, куда ты и не предполагал зайти.

Балагов позитивно смотрит на мир, но при этом снимает трагические истории.

— Я рассказываю о том, что чувствую сам. К сожалению или к счастью, получается трагично. Но вместе с тем стараюсь разбавлять драму чем-то легким. Если ты все время долбишь по одной клавише, то быстро становишься скучным. Надо развивать чувство юмора.

Судя по его твиттеру, с чувством юмора у режиссера все в порядке. Балагов ретвитнул и опроверг сплетню о том, что его финансирует «повар Путина», а сам он «помешанный на итальянских брендах мажор, притворяющийся бедным художником». «Я и Повар открываем свой фестиваль, — написал он. — Свои заявки присылайте на почту: Дичь@лютая.ру».

Кантемир удивляется, что покупка новых кроссовок стала поводом обвинить его в обмане: «Шопиг для меня — это способ расслабиться». Еще он играет в видеоигры. «Если ты 24 часа в сутки работаешь над сценарием, можно сойти с ума».

Балагова удивила единодушная реакция на «Тесноту» повсюду, где он показывал фильм: история похищенных с целью выкупа евреев в Нальчике неожиданно для режиссера оказалась интересна и испанцам, и французам, и американцам. «Это достаточно простой фильм, — скромничает он, — и его восприятие у разных аудиторий было схожим. В разных странах семьи переживают одни и те же сложности — например, дети сталкиваются с чрезмерной опекой со стороны родителей".

Когда Балагов снимал «Тесноту», он опасался, что рассказывает местечковую историю, которую не поймут даже в России. Но оказалось, что она понятна всем. Почти всем — на кинофестивале в Теллурайде к режиссеру подошли американские парни, которые восхищались сценой казни и даже называли ее красивой.

— Мне кажется, в современной культуре насилие превратилось в развлечение. В кино люди видят его ненастоящим, стилизованным. Привыкают к нему, переставая отличать от реального.

Когда Балагов закончит фильм о Ленинграде, он хочет вернуться в Кабардино-Балкарию. Многое в современной истории Кавказа еще не отрефлексировано, считает режиссер, эта тема еще долго будет интересной.

— На курсе Александра Сокурова в Нальчике помимо меня учились 12 человек. Я надеюсь, у каждого из них будет возможность высказаться. ¦