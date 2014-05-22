Лянь Вэнь, 52 года
Рабочий на химическом заводе. Его дочь учится в средней школе.
Лянь У, 52 года
Начальник отдела снабжения и сбыта на химическом заводе. Его сын учится в средней школе.
Пэй Вэнь, 58 лет
Отец двоих сыновей, которые женаты и работают за городом.
Пэй У, 58 лет
Отец сына и дочери. Дочь замужем, сын уехал на работу в другой город.
Мин Чжэнь, 54 года
Работает на ферме. Мать сына и двух дочерей, бабушка двух внучек и двоих внуков.
Мин Сю, 54 года
Работает на ферме. Мать двоих сыновей и дочери, бабушка двоих внуков и внучки.
Шоу Ли, 68 лет
Работает на ферме и занимается строительством. У него две дочери, сын, внучка и двое внуков.
Шоу И, 68 лет
Работает на ферме и занимается строительством. У него четыре дочери, четверо внуков и две внучки.
Кинг Цяо, 52 года
Замужем за фермером. Мать двоих дочерей, которые работают в других городах. Вместе с мужем руководит производством рыболовных сетей. Бизнес расширяется и процветает.
Кинг Юнь, 52 года
Замужем за фермером. Мать сына и дочери. Живет в нищете.
Бао Жэнь, 57 лет
Инвалид с детства, не женат. Работает доктором в деревне.
Бао И, 57 лет
Всю жизнь был фермером. Иногда подрабатывает строителем. Отец сына и дочери.
Вэй Ай, 53 года
Замужем за фермером. У нее две дочери, сын и двое внуков. Дочери руководят компьютерной компанией.
Вэй Цзин, 53 года
Вместе с мужем работает на ферме.
Гоу Яо, 58 лет
Отец двоих сыновей. Старший сын работает на ферме, младший окончил колледж и работает в другом городе.
Гоу Хуэй, 58 лет
Отец двоих сыновей и дочери, которые работают на ферме, выращивающей хлопок.
Хунь Цзюй, 60 лет
Мать сына и двух дочерей.
Хун Лань, 60 лет
Муж умер от рака. Оба сына женаты.
Чжи Го
Умер в возрасте 35 лет. Его жена вышла замуж второй раз и воспитывает двух дочерей от первого брака.
Чжи Дун, 51 год
Занимается поставками электроники и ее ремонтом. Отец двух дочерей и сына.