Лиза
«У меня всегда были собственные длинные волосы, но один человек обрезал их, потому что я не стала с ним спать. Это изменило во мне все — сексуальность, чувствительность, все. Позже я заразилась золотистым стафилококком. Из-за инфекции части тела попросту отмирают. У меня постоянно оставался кокаин на пальцах, он попадал мне в глаза — из-за парализованных нервов я просто этого не чувствовала. Когда я пришла к окулисту, он сказал, что это выглядит так, будто на моей роговице десять тысяч царапин. Однажды я пыталась продать велосипед, который получила на день рождения. Человек не хотел платить. Он ударил меня в лицо три раза. Из-за этого инфекция стала еще глубже, и мой глаз взорвался».
Тиффани
«Каждый день я хочу быть кем-то совершенно другим. Это как быть супергероем. Когда ты меняешься, депрессия оставляет тебя. Мне нравится покупать одежду в секонд-хэндах. Мне не хочется одеваться как все, поэтому я всегда ищу непохожие вещи, непохожие на то, что носят остальные».
Шелли
«У меня короткие волосы, но иногда мне хочется носить длинные. Обычно я покупаю прямые длинные черные парики. Я всегда ношу парик только после покупки, пока он еще выглядит хорошо. Надевать парик один раз и выкидывать его выходит дорого, но именно так я и делаю».
Стефани
«Я начала краситься и укладывать волосы лет с одиннадцати. Я пользуюсь театральным гримом, как на телевидении или в театре. Я называю свой образ — „стиль принцессы“. Он уникален. Меня часто называют фриком или уродкой. Еще я люблю блестки. Они делают меня светлее, теплее и дружелюбнее, привлекают много внимания. А на закате они выглядят совершенно потрясающе и заставляют меня чувствовать себя очень хорошо».
Карен
«Когда носишь парик, ты можешь быстро поменять свой образ, неважно в каком ты в этот момент настроении. Я не могу сказать, что у меня плохо с самооценкой, но приятно когда люди замечают твою внутреннюю красоту. Мои настоящие волосы были длинными, до колен, но я обрезала их и отдала детям, больным раком».
Кэрол
«Шесть лет назад у меня нашли рак, и я стала терять волосы. У меня плохо с нервами, и мне требовалось очень много времени, чтобы отрастить волосы, так что я купила парик. Мне до сих пор нравится носить их. Ты можешь быть разным человеком в любое время».
Шэрил
«Я продавала наркотики, но не хотела, чтобы это отражалось на моей личной жизни. Из-за экстремального макияжа никто их тех, кто мог видеть меня с детьми, не мог бы меня узнать. Однажды полицейские пришли в мой дом, чтобы меня арестовать, но не смогли понять, я это или другой человек. Им пришлось взять мои отпечатки пальцев».
Тэмми
«Я всегда хотела ограбить банк, почувствовать себя сексуальной женщиной с пушкой в руке. Мне всегда было интересно, хватит ли мне пороху. И тогда я сказал: «Знаете что? Я пойду и сделаю это». Я взял пистолет, и они отдали мне свои деньги. Я не мог в это поверить! Это было что-то вроде — «Вот, забирай!». Потом я подумал: « ***! Пойду и ограблю еще один магазин, пока полицейские будут в этом».
Джеки
«Мои волосы слишком коротки. Пока они не отрастут, я ношу шиньоны с более длинными прядями. Парики — как одежда: еще одна сраная дорогая вещь. Как маникюр. Я не делаю накладные ногти, вместо этого я использую накладные волосы. Каждый раз, когда я смотрю видео, я хочу выглядеть как эти телки. Просто быть глупой. У меня прическа в стиле Джастина Бибера, мои собственные Бибер-волосы. Но как у девчонки».
Лора
«Я использую лицо и тело как полотно, как пространство для искусства. Это мой способ выразить себя и свои чувства. Многие женщины, особенно на телевидении, пользуются шиньонами. Мне нравится, когда люди тратят много времени на то, чтобы хорошо выглядеть — умываются, надевают чистую одежду, красятся. Я делаю все это и надеюсь, это вдохновляет других».