Лиза

«У меня всегда были собственные длинные волосы, но один человек обрезал их, потому что я не стала с ним спать. Это изменило во мне все — сексуальность, чувствительность, все. Позже я заразилась золотистым стафилококком. Из-за инфекции части тела попросту отмирают. У меня постоянно оставался кокаин на пальцах, он попадал мне в глаза — из-за парализованных нервов я просто этого не чувствовала. Когда я пришла к окулисту, он сказал, что это выглядит так, будто на моей роговице десять тысяч царапин. Однажды я пыталась продать велосипед, который получила на день рождения. Человек не хотел платить. Он ударил меня в лицо три раза. Из-за этого инфекция стала еще глубже, и мой глаз взорвался».