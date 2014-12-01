Родилась в Балтиморе (Мэриленд, США). Живет в Атланте (Джорджия, США). Занимается бодибилдингом 25 лет. Лучшие результаты: чемпионат штата Нью-Джерси, 1994 — 1-е место; чемпионат США, 1994 — 1-е место.
Родилась 21 ноября 1976 года в Саскатуне (Саскачеван, Канада). Живет в Виктории (Британская Колумбия, Канада). Занимается бодибилдингом 9 лет. Лучший результат: чемпионат Канады, 2007 — 1-е место в общем зачете.
Родилась в Норфолке (Вирджиния, США). Живет в Вирджиния-Бич (Вирджиния, США). Занимается бодибилдингом 10 лет, начав тренироваться в 40 лет. Лучший результат: Europa Super Show, 2004 — 4-е место.
Родилась 30 мая 1964 года в Каракасе (Венесуэла). Умерла 7 августа 2005 года. Лучшие результаты: Jan Tana Classic, 2001 — 1-е место; Jan Tana Classis, 2002 — 1-е место; «Мисс Интернэшнл», 2002 — 3-е место; «Мисс Олимпия», 2002 — 3-е место.
Родилась 9 сентября 1966 года в Дании. Живет в городе Вестра-Фрелунда (Швеция). Занимается бодибилдингом 15 лет. Лучшие результаты: Jan Tana Classic, 2007 — 4-е место; Sacramento Pro, 2007 — 7-е место.
Родилась в 1968 году в Тампере (Финляндия). Живет в Тампере. Занимается бодибилдингом с 1988 года. Лучшие результаты: Jan Tana Classic, 2002 — 3-е место; Night of Champions, 2004 — 2-е место; Jan Tana Classic, 2007 — 3-е место.
Родилась 22 февраля 1962 года в Детройте (Мичиган, США). Живет в Венеции (Калифорния, США). Занималась бодибилдингом 23 года. Лучшие результаты: чемпионат Северной Америки, 1989 — 1-е место; «Мисс Олимпия», 1990−95 и 2002−03 — 1-е место.
Родилась 19 июля 1957 года в Бруклине (Нью-Йорк, США). Живет в Альфаретте (Джорджия, США). Занимается бодибилдингом 10 лет. Лучшие результаты: чемпионат США, 2002 — 4-е место; чемпионат США, 2003 — 1-е место.
Родилась 8 июня 1970 года в Лондоне (Великобритания). Живет в Лондоне. Занимается бодибилдингом с 1991 года. Лучшие результаты: чемпионат Великобритании, 2002 — 2-е место; чемпионат Великобритании, 2003 — 1-е место.