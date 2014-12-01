Родилась в 1968 году в Тампере (Финляндия). Живет в Тампере. Занимается бодибилдингом с 1988 года. Лучшие результаты: Jan Tana Classic, 2002 — 3-е место; Night of Champions, 2004 — 2-е место; Jan Tana Classic, 2007 — 3-е место.