Страницы из книги-раскраски Эллы и Ивэн в гостиной их дома в Чиликоте, Огайо.
Элла смотрит на свою сестру-близнеца Ивэн, только что надевшую форму для занятий балетом. Элла родилась с мозаичным синдромом Дауна: одни клетки ее тела имеют типичное число хромосом, а другие — нет. Элла не занимается балетом.
Ивэн посылает воздушный поцелуй Элле в маминой машине.
Мама вплетает цветок в волосы Ивэн перед выступлением.
Ивэн на кухне.
Элла разговаривает с кошкой на кровати своей сестры.
Элла встает во время просмотра фильма «Стюарт Литтл» в детском саду. Как и другие дети с особенностями развития, она постоянно выходит из класса, в котором занимается группа, и возвращается обратно.
Элла в пятне солнечного света перед стеклянной дверью в гостиной.