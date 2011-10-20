Элла смотрит на свою сестру-близнеца Ивэн, только что надевшую форму для занятий балетом. Элла родилась с мозаичным синдромом Дауна: одни клетки ее тела имеют типичное число хромосом, а другие — нет. Элла не занимается балетом.