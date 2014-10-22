Эми, 21 год
Сделала операцию по увеличению груди в 18 лет
Джеки, 18 лет
Сменила пол в 16 лет
Ханна, 17 лет
Делала инъекции ботокса
Олли, 19 лет
Излечился от анорексии
Эбби, 19 лет
Увеличила губы и грудь
Шая, 21 год
Сделала операцию по удалению молочных желез
Близнецы Никола и Рейчел, 20 лет</br>Никола излечилась от анорексии, а Рейчел увеличила грудь
Сарая, 20 лет
Сделала липосакцию всех проблемных зон и увеличила губу
Пейдж, 16 лет
Готовится к операции по увеличению груди
Мэтт, 18 лет
Сменил пол с женского на мужской
Ханна, 20 лет
Увеличение губ и груди, инъекции ботокса, липосакция и ринопластика
Кэмбелл, 16 лет
Сменила пол с мужского на женский
Джон, 19 лет
В процессе смены пола с женского на мужской