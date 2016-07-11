Коллекционировать пластинки я начал в 2013 году, когда открылся «Энтузиаст». В моей скромной коллекции около 300 пластинок. Самая дорогая — альбом Kakashi японского композитора Ясуаки Симидзу. В магазинах он всплывает раз в год, стоит от 300 до 500 долларов. Коллекционеры годами охотятся за этой пластинкой. Я с большим трудом ее урвал. В моей машине, кстати, до сих пор родной кассетник, поэтому слушаю школьные записи. Последнее — Soundgarden, альбом Superunknown. Планирую доработать звуковую систему. Не знаю, кто производитель, но звучит паршиво.

Я учился в Московском педагогическом государственном университете изобразительному искусству. Мне нравилось рисовать, о педагогической карьере я не думал. Где-то на втором курсе появились коммерческие заказы, и я стал уделять больше времени графическому дизайну, чем учебе. Так, кстати, я накопил на первую электрогитару. Затем дизайн стал моей профессией. Больше всего на меня повлияли три студии: Deutsche & Japaner из немецкого Мангейма, бюро Mario Hugo, основанное нью-йоркским художником и иллюстратором, и Studio Newwork.

В 2008 году я купил свой первый автомобиль — кабриолет BMW Z3. На такой ездил Пирс Броснан в фильме «Золотой глаз». Помню, отец друга коллекционировал и ремонтировал старые «жуки» на даче. Я увлеченно наблюдал за этим. Когда мне было 14 лет, он повез меня в аэропорт на кабриолете. Это был поворотный момент. Я понял, что если у меня будет машина, то точно кабриолет.

Сейчас у меня Jaguar XJ-S, который я нашел в Ростове-на-Дону. Созвонился с владельцем, приехал и осмотрел ее. В багажнике были гриль-решетка для барбекю и резиновые сапоги. На машине явно выезжали на природу. Здравый смысл подсказывал: не вздумай покупать, нельзя. Одновременно я думал, какая же она, черт возьми, красивая. Я все же решил продать свой коллекционный мотоцикл Ducati MH900e (таких в мире всего 2000) и купить Jaguar. На нем и вернулся в Москву — полторы тысячи километров преодолел за полтора дня. В сентябре хочу повторить это путешествие.

Я выбрал третью, самую экономную и надежную серию — 1994 года. В ней британцы устранили проблемы с коррозией и обслуживанием, характерные для предыдущих моделей. После топливного кризиса 1980-х, спровоцированного исламской революцией в Иране, Jaguar выпустил экономичную модель: 5,3 литра, двигатель V12, но даже она расходовала много бензина. Появились двигатели по 3,6, 4,2 и 4 литра. У меня — 4-литровый.

В старых машинах нет электроники, ты один на один с механизмом, полностью ощущаешь управление. Чувствуются габариты и вес (две тонны) машины: будто бы на барже плывешь. Когда разгоняешься, кажется, что летишь на пушечном ядре. На скорости больше 100 км/ч машина тянет за счет своего веса. У нее большой радиус поворота, и, чтобы выехать из двора, часто приходится сдавать по два раза взад-вперед, но я привык. Приходится считаться с характером машины.

Jaguar стоил меньше миллиона, к тому же пришлось вложить в него почти половину стоимости. Поменял половину подвески: ехала она криво, где-то стучало, на скорости более 120 км/ч вибрировал руль. Водить ее надо было либо до 120, либо больше 160. Планирую разобрать кузов и целиком перекрасить, потому что кое-где уже пошли «жучки» ржавчины.