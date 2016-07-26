Сколько себя помню, всегда хотел работать с автомобилями. С 2009 года я начал их реставрировать, занимаюсь этим вот уже семь лет. Самая сложная машина на моей памяти — Mercedes W100, выпускавшаяся в ФРГ с 1963 по 1981 год. Это любимый автомобиль диктаторов и знаменитостей. В разные годы им владели Элвис Пресли, Джон Леннон, Джек Николсон, Мао Цзэдун, Фидель Кастро и Пол Пот. Редкая модель, таких в мире всего 2677. Сложность ее реставрации в том, что автомобиль нашпигован пневматическими магистралями. Сжатым воздухом управляется все: подвеска, сиденья, окна и даже дверные замки. То и дело что-то ломается, а обычные методы диагностики этой машине не подходят.

В детстве я любил автогонки. «Формулу-1» я начал смотреть в 1990 году, когда пошел в первый класс. Я знал, что Айртон Сенна классно ездит, знал о существовании Алена Проста, меня увлекала их борьба. Очень хорошо помню 1 мая 1994 года: день, когда Сенна трагически погиб после аварии на «Гран-при Сан-Марино». 1990-е — золотое время «Формулы-1»: тогда еще были 10-цилиндровые моторы, рев которых вызывал трепет. Современные двигатели, к сожалению, звучат как кухонные миксеры.

Затем я полюбил раллийную серию WRC, даже побывал на двух гонках. Наблюдал за соревнованиями на гравийном спецучастке около поворота. Зрелище неописуемое. Звук машин слышен издалека: все гремит, орет, камни летят из-под колес. Дух замирает. Будто бы скандинавский бог Тор едет на своей бронзовой колеснице.

Автомобиль

Lancia Delta Integrale я выбрал неслучайно: в детстве у меня был плакат четырехкратного чемпиона мира по ралли Юхи Канккунена, где он стоит на капоте этой машины после финиша. С тех пор я ее и полюбил. Спустя много лет я купил Lancia, а Канккунен расписался на крышке бардачка моего автомобиля.

Простой и лаконичный дизайн автомобиля разработал Джорджетто Джуджаро. Он, кроме прочего, создал образ DeLorean DMC-12 — машины времени доктора Эммета Брауна в фильме «Назад в будущее». Lancia Delta Integrale появилась после того, как в 1986 году FISA запретила раллийную Group B. Мощность мотора в этой категории достигала сумасшедших 600 лошадиных сил, машины регулярно улетали в толпу. Все закончилось, когда лидеры чемпионата Хенри Тойвонен и его штурман Серджио Кресто улетели в овраг. Их Lancia Delta S4 моментально загорелась и взорвалась. Экипаж не успел выбраться из машины, Тойвонен и Кресто погибли на месте. После этого осталась только Group А, в которой Lancia и начала победоносное шествие. Этот автомобиль шесть раз подряд стал чемпионом — с 1987 по 1992 год. Lancia — самая титулованная марка в за всю историю ралли, несмотря на то что с 1993-го в гонках уже не участвовала.

Реставрация машины заняла два года. Мы разобрали автомобиль до основания. Мотор был в плохом состоянии, пришлось установить новый. На дне кузова было много ржавчины — чистили сухим льдом. Остальную часть — пластиковой стружкой, которую используют в авиакосмической промышленности. Запчасти по всему миру вместе со мной искала большая команда. Моя машина — реплика ограниченной серии (400 экземпляров во всем мире) Martini 5, сделанной в честь пятой подряд победы в Кубке конструкторов. Автомобиль стоил порядка 20 тысяч евро, вложил я в него намного больше, но иначе, к сожалению, невозможно.