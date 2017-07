KFC обыграли сцену смерти Ходора в своей новой рекламе

Каждый, кто посмотрел шестой сезон «Игры престолов» (а другим лучше дальше не читать) знает: Ходор мертв. Но сыгравший великана актер Кристиан Нэйрн поддерживает память о своем герое в новой рекламе сети KFC.

Ролик, озаглавленный «Ланч приближается» (Lunchtime is coming) продвигает новое блюдо – курицу с рисом, которое появилось в заведениях в Великобритании. Реклама начинается с того, что Нэйрн стоит за кассой обслуживания и нервно поглядывает на часы – едва стукнет полдень, как в ресторан ворвется орда голодных клиентов. Так и происходит: один за другим они заказывают курицу с картошкой фри (Chicken and Fries), вынуждая актера повторять сцену из «Игры престолов». Он поворачивается к ним спиной, будто удерживая дверь от рвущихся наружу мертвецов в конце шестого сезона шоу, и раз за разом повторяет фразу Chicken with Fries, пока она не трансформируется в созвучное Chicken with rice («Курица с рисом»).

Для сравнения, вот эпизод из сериала целиком:

Отсылка KFC к «Игре престолов», кажется, появилась очень вовремя – ведь новый сезон выходит меньше, чем через две недели. Телеканал HBO начнет трансляцию новых серий 16 июля.