Netflix разрабатывает спин-офф к «Карточному домику»

Несмотря на заявления представителей Netflix о том, что шестой сезон «Карточного домика» будет последним, сама компания, судя по всему, не готова окончательно расстаться со своим главным проектом. По данным The Hollywood Reporter, Netflix разрабатывает несколько возможных сюжетов для спин-оффа – без участия Кевина Спейси, который оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Один из возможных сценариев – развитие истории Дага Стэмпера (Майкл Келли), главы администрации при президенте США и одного из главных помощников Фрэнка Андервуда. Кроме того, в центре сюжета можно поставить журналистов Тома Хаммершмидта и Дженин Скорски, которые занимались расследованиями преступлениями Фрэнка и Клэр Андервуд. Также внимание зрителей можно полностью сфокусировать на Уолл-стрит, чтобы рассказать историю через фигуру крупного денежного политического брокера и магната Раймонда Туска, которого в сериале играет Джеральд Макрейни.

Мейкл Келли в роли Дага Стэмпера

Ранее стало известно, что Netflix приостановила работу над шестым – и последним – сезоном «Карточного домика». «Мы глубоко обеспокоены новостями вокруг Кевина Спейси. В связи с этими откровениями руководители обеих наших компаний прибыли сегодня в Балтимор, чтобы встретиться с нашей командой, так как всем нужно продолжать чувствовать безопасность и поддержку. Как и было запланировано, Кевин Спейси в это время не работает», — заявили в компании.

Из-за секс-скандала Кевина Спейси лишили ранее присужденной ему премии «Эмми», а 1 ноября список мужчин, рассказавших о домогательствах со стороны актера, пополнился еще несколькими именами. Сам Спейси пока что сделал только одно публичное заявление, комментируя слова Энтони Раппа: «Если быть честным, я не помню подробностей этой встречи, произошедшей более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, я должен принести глубочайшие извинения за неприемлемое поведение в нетрезвом виде, и я сожалею, что чувства, о которых он говорит, ему пришлось пронести через все эти годы ». Кроме того, Спейси впервые публично признался в том, что он гей.

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