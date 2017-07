Сколько кофе выпили герои сериала «Друзья»

Пользователь Twitter Кит Лавлейс @kitlovelace пересмотрел все сезоны сериала «Друзья» и вычислил, кто выпил больше всего чашек кофе за все 236 серий.

Вопреки ожиданиям автора исследования (он ставил на Чендлера), лидером оказалась Фиби – она выпила 227 чашек. Последней стала Рейчел – 138 порций кофе (возможно, потому что она работала в кофейне).

Digging through old stuff, just found my results from the time I went through all 236 episodes of Friends to see how much coffee they drank. pic.twitter.com/4Kg7QO0mA6