Скоро вы сможете заблокировать Марка Цукерберга в Facebook

Если вам не нравятся чьи-то записи в Facebook, вы можете просто заблокировать этого пользователя и больше не видеть его посты в своей ленте. Это правило не распространяется только на двух человек – основателя социальной сети Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан. При попытке заблокировать их пользователи видят запись: «Сейчас этот профиль не может быть заблокирован».

Цукерберг заверил BuzzFeed, что это ошибка, и компания работает над ее устранением. По словам представителя Facebook, баг может возникнуть, когда несколько пользователей пытаются одновременно заблокировать одну и ту же страницу.

В Facebook также отметили, что устранение данной ошибки – не самая простая задача, и на ее решение потребуется время. Стоит отметить, что впервые проблему обнаружили в 2010 году – так что неизвестно, когда у обычных пользователей появится возможность сказать: «Я заблокировал Марка Цукерберга».