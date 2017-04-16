Наряд по очереди

Какой безумец на протяжении всей своей жизни надевает на работу одну и ту же одежду? Ну, вообще-то, способный покорить весь мир и вдохновляющий все человечество безумец-визионер. Тот, кем мы все мечтаем стать. Уилл Херси из Esquire решил провести эксперимент и целый месяц носить одинаковые вещи. Позволит ли это обрести сверхпродуктивность и необычайную целеустремленность? Заметит ли кто-нибудь? И, самое главное, из каких вещей должен состоять такой гардероб?

Жизнь коротка, и нужно многое успеть. Никогда еще за последние 200 тысяч лет мозг человека не был настолько загружен. Так кто же готов каждое утро тратить время на тщательный подбор одежды до конца своей жизни?

Стив Джобс готов не был. После путешествия в Японию в 1980-х он впервые задумался о создании личной униформы, что впоследствии воплотилось в фирменный комплект, состоящий из черной водолазки от Issey Miyake, кроссовок New Balance и джинсов Levi’s. Каждый будний день. Несмотря ни на что.

Альберт Эйнштейн тоже не был готов. Вечно занятой физик сделал выбор в пользу серого костюма, не носил носки и не особенно заботился о прическе.

И список можно продолжать: Стэнли Кубрик (чиносы и синие рубашки); Альфред Хичкок (темно-синий костюм); Энди Уорхол (501 от Levi’s, рубашка на пуговицах, полосатый галстук, синий пиджак). История знает много примеров, когда мужчины в определенный момент жизни, обычно на пике своей продуктивности, осознают, что есть дела поважнее, чем болтовня о сочетаемости цвета рубашки и брюк. Согласитесь, трудно представить себе Эйнштейна погрузившимся с головой в корзину для белья в попытках откопать свой любимый джемпер, раскладывающего несколько пиджаков на кровати или выбирающего между туфлями и кроссовками.

В 2014 году Марк Цукерберг тоже вступил в клуб любителей одинаковых вещей, сказав следующее: «Я действительно хочу очистить свою жизнь, принимать как можно меньше решений по поводу всего, что не касается работы на благо общества» (да, раз уж зашла речь: он мог выбрать что-нибудь получше бесформенной серой футболки. Но посыл-то верный!)

Вам, должно быть, знакома статистика о том, сколько времени вы проводите в постели (25 лет), за просмотром телевизора (9 лет), сидя за столом (5 лет) и в туалете (18 месяцев)? Я не хотел, чтобы в моей жизни к этому списку добавились еще и четыре месяца раздумий перед шкафом для рубашек. Поэтому одним прекрасным утром, стоя в гардеробной, вмещающей более 200 элементов одежды (многие из этого я никогда не носил), и занимавшей больше места, чем вся одежда моей жены, меня осенило. Я решил примкнуть к рядам величайших умов человечества и отыскать для работы такой комплект одежды, который я смог бы носить всю жизнь.

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«Если люди на улице оборачиваются на вас, значит, вы плохо одеты». — Джордж Браммел

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Замечают ли окружающие, во что вы одеты? Что касается мужчин, тут никаких иллюзий нет: австралийский телеведущий Карл Стефанович целый год носил один и тот же синий костюм, чтобы обратить внимание на то, как тащительно телезрители изучают наряды его соведущей. «Никто не заметил. Всем просто насрать», — подытожил он по прошествии года.

Когда я рассказал коллеге о задуманном эксперименте, ее слова лишь подтвердили наблюдение Карла: «Ты уже начал?», — спросила она. Вопрос одновременно и разочаровал, и слегка приободрил меня. Если люди все равно не не обращают внимание на мой внешний вид, о чем я вообще волновался все эти годы?

Прежде чем начать новую жизнь, лишенную необходимости делать выбор, я должен был выбрать костюм на века, который бы мне нравился, был комфортным и, по возможности, шел мне. Такой, который намекал бы на стиль и хороший вкус, но был защищен от сиюминутных веяний моды, сделанный на совесть и подходящий почти для любой ситуации. Я знаю, о чем вы подумали. У мужчин уже есть такая униформа: она называется деловой костюм, и половина населения страны до сих пор вынуждена носить его каждый день. Но не я, для моей работы это не подходит. Да и с костюмом настоящего эксперимента бы не вышло.

Более заманчиво было бы сделать обратное, пойти на дерзость. Стать эксцентричным парнем, который всегда носит галстук-бабочку, пиджак в крепированную полоску или кирпично-красные штаны. Попробовать утвердить из своего образа бренд и использовать одежду как фирменный знак. Это хорошо прочувствовал Джобс. «Эй, это же тот парень в комбинезоне!» — стали бы шептаться люди, когда я бы важно захаживал на встречи или поднимался на сцену, чтобы выступить с докладом. Но, к сожалению, цель была не в создании запоминающегося образа, а в выборе комплекта одежды, который сделал бы мою жизнь проще и был уместен в любой ситуации.

Полностью черный гардероб был логичным и понятным вариантом. Он предлагал вневременную актуальность, стойкие ассоциации с уважением и авторитетом и беспрецедентную стойкость к загрязнению. Очень полезное свойство, учитывая мою боязнь стиральных машинок и необходимый срок носки длиною в месяц. Впрочем, с другой стороны, один неверный шаг мог превратить меня в немолодого гота или, что еще хуже, в напыщенного поклонника Джеймса Бонда. И, несомненно, в черном будет жарко на солнце.

Белая или темно-синяя футболка классического кроя тоже попала в мой шорт-лист. Эта вещь смотрится вполне молодежно, а также подходит для носки с пиджаком, но способна ли быть достаточно изящной, если того потребует ситуация? К тому же, открытые руки — это не по-деловому.

К консенсусу я пришел после консультации с fashion-дирекцией Esquire. Ключевым цветом был выбран темно-синий. Я же мужчина, все-таки. Однобортный пиджах на двух пуговицах позволит выглядеть уместно даже на самом солидном мероприятии. Накрахмаленная белая рубашка внесет элемент классики — оксфордская рубашка выглядит одновременно и элегантно, и повседневно. Чиносы уступили темно-синим джинсам. Из легкой летней пары и более плотной, из селвидж-денима, была выбрана первая. В качестве обуви были подобраны туфлидерби, сделанные из фактурной темно-коричневой замши и сочетающие в себе классику и спортивное начало. И напоследок к моему обмундированию добавились купленные по дешевке синие штаны и темно-синие носки.

У меня появилась униформа. Сущность. Осмысленность действий. Мне даже не нужно было выбирать с утра, какие штаны надеть. Я чувствовал себя освобожденным. Но в то же время слегка ограниченным.

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«Мужчина должен выглядеть так, как будто он купил одежду с умом, надел ее с осторожностью, а затем вовсе забыл о ней». — Харди Эмис

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Первые два дня прошли в неизбежных сомнениях, правильный ли выбор я сделал. Может, нужно было взять серые брюки вместо джинс или темно-синюю толстовку с круглым вырезом вместо белой рубашки? Но весь смысл состоял в сохранении верности принятому решению.

На третий день я достиг стадии принятия. Там, где когда-то были смутные терзания о предстоящих встречах и одежде, которую мне нужно было надеть, теперь царило чувство уверенности, а то и безмятежности. Во время пути на работу я ощущал себя важным, словно человек, у которого просто нет времени возиться с выбором одежды по утрам: «С дороги, я из тех мужиков, которые носят одинаковые вещи каждый день!»

Это стало обретать смысл и с точки зрения стиля. Вы всегда можете носить то, что вам идет. Вы можете оправдать затраты на качественную одежду, потому что знаете: она вам подходит. И, что самое замечательное, можно иметь стойку с одинаковыми белыми рубашками, как в той сцене из «Американского жиголо». Погодите, или это было в «Американском психопате»? Так или иначе, я ощущал нарциссический спазм возбуждения каждый раз, когда открывал шкаф.

Реакция окружающих тоже была хорошей. За неделю несколько человек произнесли тот самый универсальный комплимент: «Стильно выглядишь сегодня». Двое спросили, не собираюсь ли я сегодня на собеседование. Начало было многообещающим.

Рабочая поездка в Париж продемонстрировала широкий потенциал моего костюма, который практически идеально вписался в европейское видение классического smart-casual. Черт, да я был влитым Жан-Клодом.

Я думал, что значительно сильнее потеряю в свободе выбора, чем оказалось на самом деле. Мне казалось, что наличие униформы каким-то образом подавляет творческую выразительность. Но учитывая количество имеющих собственную униформу творческих людей, особенно среди модельеров, пожалуй, на самом деле все с точностью до наоборот.

Том Форд предпочитает носить темно-серый однобортный пиджак с остроконечным лацканом, белую рубашку, темный галстук и черные туфли с закругленным носом: «Я ношу определенную вариацию этого образа каждый день, когда нахожусь в городе». Карл Лагерфельд стал неотделим от своего черного костюма и фирменного золотого кулона. Майкл Корс выбирает черный верх с темными или белыми джинсами, характеризуя последние как легкий способ выглядеть сексуально (но рискованный, если вы любите кетчуп так же сильно, как я).

Шведский дизайнер Матильда Каль выбрала профессиональную униформу именно потому, что ее работа связана с творчеством: «На работе передо мной стоит так много творческих задач, что я больше не испытываю потребности выражать свои творческие способности через одежду».

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«Я стремлюсь сократить количество решений. Я не хочу решать, что я буду есть или надевать каждый день. Потому что мне нужно принимать слишком много других решений». — Барак Обама

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Если профессиональная униформа экономит столько времени и умственных усилий, почему бы распространить этот подход на все утренние повседневные дела? Тема рутинных утренних процедур разгорелась в среде лайфхакеров вроде Тимоти Ферриса и других адептов самосовершенствования, которым нравилось разбираться, как самые влиятельные, высокопроизводительные и в целом впечатляющие люди ведут себя в важнейшие часы — первые после пробуждения.

Сенсаций в распорядке жизни «сверхуспешных» людей не обнаружилось: раннее пробуждение, время на упражнения и медитацию (любимое занятие топ-менеджеров, хотя было бы любопытно узнать, многие ли занимаются этим сразу после звона будильника), обзор целей и задач, иногда — чтение личной мантры, и так далее. Так или иначе, объединяющий большинство успешных и продуктивных людей фактор — это наличие четкого распорядка, который строго ограничивает количество необходимых решений.

Психолог Уильям Джеймс, крестный отец движения за утренний распорядок, утверждал, что последовательность критически важна для нашей производительности: «Чем больше деталей нашей повседневной жизни мы сможем довести до автоматизма, не требующего сознательных усилий, тем больше умственных сил будет брошено на настоящую работу». Иными словами, системы работают благодаря автоматизации процессов. И в моем случае на кону стоит не только время, но и умственная энергия.

В то время как большинство из нас, говоря словами Генри Торо, «растрачивают жизнь на детали», важные птицы выполняют незначительные дела на автомате, позволяя уму фокусироваться на действительно важных вопросах. Исследования лишь подтверждают это, приводя в качестве примера понятия с интригующими названиями, вроде изнуренности от принятия решений, когнитивной пропускной способности и истощения эго.

«Концепция истощения эго очень актуальна в данном вопросе, — утверждает Мейсон Карри, изучивший утренний распорядок великих в своей книге „Режим гения“. — Множество исследований показали ограниченность ресурса самодисциплины: проявление силы воли и самоконтроля в одной области снижает возможности проявлять ее же в другой».

Хоть я и симпатизировал высказанной Обамой идее об избавлении от банальностей жизни, была ли моя собственная жизнь достаточно насыщенной, чтобы извлечь пользу от подобной сосредоточенности? Возможно. Как писал психолог Дэниел Левитин, таково бремя современного мозга: «Чем больше незначительных решений нам приходится принимать, тем выше шанс допустить ошибку при принятии по-настоящему важного решения». Действительно, Обама вынужден заботиться о более важных делах, но важность — понятие относительное. Все мы, в конце концов, президенты собственной жизни.

Я начал вставать на час раньше, делать растяжку для борьбы с болью в пояснице, стимулировать свой обмен веществ горячей водой с лимоном, а также сократил процесс приготовления завтрака до менее чем четырех минут и смотрел всего один эпизод «Фрейзера» вместо двух.

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«Если вы сомневаетесь, идет ли вам вещь, то точно не идет». — Скотт Омельянюк

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Когда на улице потеплело, мой гардероб стал давать прорехи — не буквально, одежда была хорошего качества — с психологической точки зрения. Да, в деловых ситуациях он доказал свою безукоризненность. Летний пиджак, словно броня, спасал мою шкуру во множестве передряг, но без него я был просто парнем в белой рубашке, заправленной в джинсы. Прекрасным туфлям дерби удавалось сочетать в себе строгость и универсальность, но я целыми днями мечтал о кроссовках.

В кинотеатре на крыше, толкаясь плечами с ребятами из модного Пекхэма, я ощущал себя ничтожеством. Мой синий пиджак против толп татуированных 25-летних парней — я выглядел как нечто среднее между капитаном гольф-клуба и папашей, который пришел забрать свою дочь.

Поддержание гардероба в приличном виде тоже оказалось более серьезной задачей, чем я предполагал. Вскоре мне стало ясно, что нужно перемерить по меньшей мере 10 одинаковых белых рубашек, чтобы быть точно уверенным, что одна из них подходит.

На выходных я находил отдушину в простой повседневной одежде. Однажды я достал футболку с принтом и ветровку от спортивного костюма, которую не носил несколько лет. Конечно, сидеть она стала плотнее, но все равно утешала.

В первый жаркий день лета мне пришлось сопротивляться сильнейшему порыву сменить джинсы на чиносы. Я носил их уже слишком долго или, наоборот, слишком мало?

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«Сначала пойми кто ты, а затем укрась себя соответствующе». — Эпиктет

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Тридцатый день. Начинаешь многое замечать и многому учиться, когда носишь одно и то же целый месяц. Замечаешь, что люди не обращают на это внимание. Но обращают, если вы им надоедаете. Таким образом, незаметность — это своего рода преимущество.

Поверьте мне, вы и так осознаете преимущество одинаковых вещей. Если вам что-то нравится и хорошо на вас сидит, купите более одного экземпляра — запаска обязательно окажется в выдвижном ящике, когда вы захотите надеть эту вещь. И прослужат они дольше.

Не покупайте вещи, которые нравятся вам на других людях, но которые вы вряд ли наденете. Знайте себя и знайте, что вам подходит. Мыслите цельными образами, но не отдельными вещами. Вы сбережете кучу денег, не тратя деньги на одежду, которая вам не нужна и с которой вы даже не снимете бирки. Носки — не самая лучший плацдарм для причуд самовыражения. Но значение качественного нижнего белья нередко занижается. И не недооценивайте важность хорошего пиджака. Один лишь он может спасти вас во множестве ситуаций. Не скупитесь на подобные вещи.

В конечном счете все сводится к тому, как вы ощущаете себя, надев ту или иную вещь. Подобрать одежду, соответствующую вашему настроению и случаю — это лучший подход. То, что вы носите, является своеобразным каналом коммуникации — с помощью одежды мы посылаем сигналы другим людям. Наряжаясь в одно и то же каждый день, я ощутил свою ограниченность в этой форме диалога.

Этот 30-дневный эксперимент был одновременно и разочаровывающим, и озаряющим, и поучительным. В этот месяц мое некогда беспорядочное утро превратилось в бесстрастную и не требующую раздумий последовательность действий, позволяющую мне раньше оказываться на рабочем месте и владеть более ясной перспективой на грядущий день. Без сомнений, за это стоит благодарить мою униформу. Но наши с ней отношения были чересчур напряженными, пора полюбовно расстаться и пойти по иному пути. Для меня хорошим решением стал набор из качественных элементов одежды, которые можно комбинировать и подбирать на день вперед. Ничего революционного, лишь еще одна теория о том, что должно быть в основе хорошего гардероба. Такого, который превратит процесс ежедневного подбора одежды в маленькую радость жизни, лишенной излишков чрезмерного выбора.

Да, наше время ограничено и продуктивным быть здорово, но всем нам необходимо одеваться по утрам.