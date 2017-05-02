Пять способов смотреть – или пересматривать – «Твин Пикс»

История так, как она рассказана

Из всех способов смотреть Twin Peaks есть только один канонически верный: в том порядке, в котором его снимали. Сначала пилотная серия, затем первый и второй сезоны и, наконец, полнометражный приквел «Твин Икс: Огонь, иди со мной» (по какой-то причине более распространенный вариант перевода – «Сквозь огонь»). Мы настоятельно рекомендуем этот способ тем, кто знакомится с историей впервые – и на это есть причины.

Во-первых, пилотная серия – это прекрасно снятый и наиболее простой способ познакомиться с миром сериала. Во-вторых, по мере развития событий шоу погружается в мир легендарного безумия Линча постепенно, давая неподготовленному зрителю время привыкнуть к фирменным приемам автора.

Рекомендуется: как новичкам, так и завзятым фанатам.

История целиком, в хронологическом порядке

Этот способ почти полностью совпадает с тем, что описан в первом пункте. Разница только в том, что вы смотрите полнометражный фильм перед сериалом. Есть минус: «Сквозь огонь» содержит жирный спойлер. Но также и плюсы – в том, какие эмоции переживает зритель, катаясь на «американских горках» линчевских страстей, после эмоционального накала фильма переходя к сравнительной невинности первых эпизодов сериала.

Просмотр в хронологическом порядке может стать любопытным опытом как для фанатов, так и для новичков. В конце концов, ни один спойлер не способен испортить впечатление от этого действительно великого шоу.

Рекомендуется: фанатам и новичкам, которые склонны к экспериментам.

История частично, в хронологическом порядке

Среди фанатов сериала бытует мнение, что второй сезон хуже первого. Чаще всего его обвиняют в излишней затянутости: личность убийцы Лоры Палмер раскрывается еще в седьмом эпизоде, между тем как до финала остается целых четырнадцать.

Избежать этой проблемы просто. Начинайте просмотр с полнометражного фильма, затем смотрите пилот и первый сезон, а затем – первые семь серий второго. Пересилив желание на этом закончить, обязательно посмотрите финал шоу. Его снимал сам Линч, и он – потрясающий. Пропустив остальные серии сезона, вы сэкономите много времени и не пропустите ничего действительно важного. Не переживайте, что не понимаете детали – в «Твин Пиксе» все настолько запутано, что никто их до конца не понимает.

Рекомендуется: фанатам и новичкам, которые склонны к экспериментам и у которых не так уж много времени.

Вся история или ее часть, с флэшбэками

Этот способ похож на все уже описанные, только в этот раз мы используем хронологию по примеру «Звездных войн». В саге Джорджа Лукаса зритель сначала увидел классическую трилогию и только затем – трилогию-приквел. С «Твин Пиксом» можно провернуть нечто подобное. Смотрите сериал по порядку, до седьмого эпизода второго сезона. Затем, установив личность убийцы Лоры, посмотрите «Огонь, иди со мной» и переживите поистине внушительный флэшбек. Разобравшись с фильмом, досмотрите второй сезон, или сразу насладитесь грандиозным финалом.

Рекомендуется: фанатам и новичкам, которым нравится разнообразие, но без спойлеров

История, как она есть, отснятая Дэвидом Линчем

Наконец, последний способ подходит тем, у кого совсем нет времени или желания смотреть сериал целиком. Если все, что вам нужно – погрузиться в великолепие воображения Линча и понять, о чем речь – посмотрите те серии, которые снял лично Линч. Начните с фильма-приквела, затем посмотрите плотную серию (только в европейской версии, она на 20 минут длиннее и с вклеенной альтернативной концовкой). Затем – третью серию первого сезона, первую, вторую, седьмую и двадцать вторую серии второго сезона.

Теперь вы готовы погрузиться в мир «Твин Пикса», который возвращается на экраны уже через три недели.

Рекомендуется: только фанатам.