Jameson Irish Hood отличается от других столичных вечеринок тем, что там всегда бесплатно наливают и собирают самых интересных андеграундных артистов. В этот раз организаторы размахнулись: помимо десятка российских исполнителей, в лайн-апе заявлены канадская звезда хип-хопа Lunice, хаус-диджей из Бруклина Kenny Dope и лондонский молодой музыкант Fotomachine.

Esquire познакомился с артистами вечеринки, которая пройдет в субботу ночью, и попросил Дина Брайса, он же Fotomachine, продегустировать хотдог с трюфельной пастой, который бар Motel будет готовить на фестивале.