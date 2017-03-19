карьера

До открытия собственных ресторанов Wine & Crab и Twins (в прошлом году попал в список 100 лучших ресторанов мира) Березуцкие набирались опыта по отдельности: стажировались у поваров Адриана Кетгласа и Анатолия Комма в чикагском ресторане Alinea и каталонском El Bulli. Иван возглавлял кухню в петербургском PMI Bar, а Сергей — в московском «Как есть». Братья загадали: если Сергей выиграет конкурс San Pellegrino Young Chef, они откроют ресторан вместе. Так и вышло: в июне 2014-го Сергей стал лучшим молодым шеф-поваром, а в декабре того же года появился Twins.

Блюдо

«У нас есть правило: мы не берем с молодых поваров денег за стажировку, но всегда просим их привезти лучшие продукты из своего региона, а потом провести экскурсию по лучшим поставщикам у себя на родине. Это своего рода экзамен — если повар разбирается в местных продуктах, значит, из него может выйти толк. Так мы нашли на Алтае хозяйство, где разводят маралов, и особый сорт опят, которые собирают всего 3 дня в году. Но из обычных опят и оленины тоже получится очень вкусно».

Способ приготовления

Мелко нарезать репчатый лук и свежие грибы и обжарить на сливочном масле. Посолить, поперчить, добавить сливки, потушить и измельчить в блендере до однородной массы. В 2/3 пюре добавить замоченный в холодной воде и отжатый желатин, немного прогреть, чтобы желатин растворился, и залить в форму. Дать желе застыть в холодильнике, а потом переставить в морозилку. Мясо посолить, поперчить и обжарить до medium rare. Выложить на блюдо 1/3 грибного пюре, маринованные опята, мясо, политое бульоном, а рядом — замороженное желе. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком. ¦