13 апреля — Секретный ужин в «Казбеке»

Chef’s Table на грузинский лад: с чачей, собственноручным выпеканием хачапури в дровяной печи ресторана и, конечно, уморительными байками распорядителя Сосо, комментирующего звучащее за ужином грузинское радио, сообщающего анекдоты из жизни чемпионов по поеданию хинкали, и вообще не умолкающего ни на секунду, что, впрочем, нисколько не смущает. Аккомпанирует Сосо шеф-повар Мамия Джоджуа — каждый четверг он выдает новое меню авторских вариаций на тему грузинской классики — что именно, до последнего момента не знает, кажется, даже сам шеф. 10 подач, порции внушительные, приходить надо сильно голодным. Шефу, в свою очередь, аккомпанирует его мама, дело происходит в отдельной комнате рядом с кухней, за большим общим столом — очень по‑грузински, одним словом.

«Казбек»

1905 года, 2

Предварительная запись

14−15 апреля — Леонардо Леуччи в баре Xander

Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Далее Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Что съесть на Московском гастрономическом фестивале
Далее Что съесть на Московском гастрономическом фестивале

Рассуждения об истории коктейлей обычно страшно скукоживают историю и географию — все упирается в Нью-Йорк, Новый Орлеан и сухой закон. Мало кто думает про грандиозный вклад Италии в эту культуру. Хозяин римского Jerry Thomas Speakeasy — 33-го номера в рейтинге World’s 50 Best Bars — приятное исключение. Биттеры, настойки, цитрусовые соки и ликеры — все, что дала итальянская культура мировому барному белу — в числе его фаворитов. Особенно Леуччи любит вермуты. Массовым брендам не доверяет, собирает их по маленьким семейным производствам, да и сам на досуге делает. Кое-что из его коллекции приедет в Санкт-Петербург и будет замешано в коктейли, которые Леуччи будет делать два вечера подряд.

Xander Bar

Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 1

15 апреля — Wine Puzzle в Winil

Хозяина винного бара Winil и одного из идейных вдохновителей ресурса True Wine Михаила Волкова хлебом не корми - дай поделиться своими энциклопедическими знаниями о вине. Поскольку все его лекции обязательно сопровождаются историями в духе «а потом мы с Жан-Люком открыли еще бутылку и упали с башни его фамильного замка», слушать их — одно удовольствие. Два раза в месяц он обстоятельно разбирает историю и продукцию очередного винодельческого региона и знакомит с творчеством любимых производителей. Ближайшая лекция (совмещенная, разумеется, с практическим занятием) посвящена Тоскане: кьянти, брунелло, санджовезе.

Winil

Зубовская, 5/36

Предварительная запись по телефону +74952468438

19−20 апреля — Ужины 6 лучших сицилийских шефов

Орденоносный московский итальянец Нино Грациано выписывает пять своих коллег из лучших ресторанов Сицилии — на всех у поваров получается целых 10 звезд Мишлен. Грациано — шеф старой формации, не склонный к фотосессиям и прославляющим собственную персону интервью. Тем интересней это редкое в своем роде мероприятие. Благо, в качестве боттони со страчателлой, стийолы из тунца, сорбета из красного апельсина и прочих сицилийских радостей сомневаться не приходится, тем более при шестикратном шефском контроле. Желающих определенно будет много, так что эти ужины мы анонсируем сильно заранее.

19 апреля, 19:30

La Bottega Siciliana

Телефон для брони +74956600383

Охотный ряд, 2

20 апреля, 19:30

A Tavola

Никольская, 12

Телефон для брони +79036150969