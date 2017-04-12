13 апреля — Секретный ужин в «Казбеке»

Chef’s Table на грузинский лад: с чачей, собственноручным выпеканием хачапури в дровяной печи ресторана и, конечно, уморительными байками распорядителя Сосо, комментирующего звучащее за ужином грузинское радио, сообщающего анекдоты из жизни чемпионов по поеданию хинкали, и вообще не умолкающего ни на секунду, что, впрочем, нисколько не смущает. Аккомпанирует Сосо шеф-повар Мамия Джоджуа — каждый четверг он выдает новое меню авторских вариаций на тему грузинской классики — что именно, до последнего момента не знает, кажется, даже сам шеф. 10 подач, порции внушительные, приходить надо сильно голодным. Шефу, в свою очередь, аккомпанирует его мама, дело происходит в отдельной комнате рядом с кухней, за большим общим столом — очень по‑грузински, одним словом.

«Казбек»

1905 года, 2

Предварительная запись

14−15 апреля — Леонардо Леуччи в баре Xander

Рассуждения об истории коктейлей обычно страшно скукоживают историю и географию — все упирается в Нью-Йорк, Новый Орлеан и сухой закон. Мало кто думает про грандиозный вклад Италии в эту культуру. Хозяин римского Jerry Thomas Speakeasy — 33-го номера в рейтинге World’s 50 Best Bars — приятное исключение. Биттеры, настойки, цитрусовые соки и ликеры — все, что дала итальянская культура мировому барному белу — в числе его фаворитов. Особенно Леуччи любит вермуты. Массовым брендам не доверяет, собирает их по маленьким семейным производствам, да и сам на досуге делает. Кое-что из его коллекции приедет в Санкт-Петербург и будет замешано в коктейли, которые Леуччи будет делать два вечера подряд.

Xander Bar

Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 1

15 апреля — Wine Puzzle в Winil

Хозяина винного бара Winil и одного из идейных вдохновителей ресурса True Wine Михаила Волкова хлебом не корми - дай поделиться своими энциклопедическими знаниями о вине. Поскольку все его лекции обязательно сопровождаются историями в духе «а потом мы с Жан-Люком открыли еще бутылку и упали с башни его фамильного замка», слушать их — одно удовольствие. Два раза в месяц он обстоятельно разбирает историю и продукцию очередного винодельческого региона и знакомит с творчеством любимых производителей. Ближайшая лекция (совмещенная, разумеется, с практическим занятием) посвящена Тоскане: кьянти, брунелло, санджовезе.

Winil

Зубовская, 5/36

Предварительная запись по телефону +74952468438

19−20 апреля — Ужины 6 лучших сицилийских шефов

Орденоносный московский итальянец Нино Грациано выписывает пять своих коллег из лучших ресторанов Сицилии — на всех у поваров получается целых 10 звезд Мишлен. Грациано — шеф старой формации, не склонный к фотосессиям и прославляющим собственную персону интервью. Тем интересней это редкое в своем роде мероприятие. Благо, в качестве боттони со страчателлой, стийолы из тунца, сорбета из красного апельсина и прочих сицилийских радостей сомневаться не приходится, тем более при шестикратном шефском контроле. Желающих определенно будет много, так что эти ужины мы анонсируем сильно заранее.

19 апреля, 19:30

La Bottega Siciliana

Телефон для брони +74956600383

Охотный ряд, 2

20 апреля, 19:30

A Tavola

Никольская, 12

Телефон для брони +79036150969