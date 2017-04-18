18 апреля — Препати фестиваля Omnivore в Grand Cru

Omnivore позиционирует себя как площадка для молодых поваров — и по этому поводу Адриан Кетглас решил вывести на авансцену своих учеников и помощников, шефствующих в его ресторанах: Константина Туркова из Adri BBQ, Андрея Жданова из AQ Kitchen и Андрея Илюшина из самого Grand Cru. На отеческое наблюдение за процессом со стороны у Кетгласа, правда, не хватило духу, и он тоже направился на кухню. В результате гостей ждет ужин из четырех подач от четырех шефов. Сам Кетглас приготовит главное блюдо вечера — рагу с очень актуальным, судя по происходящему на улице, названием «Прощай, зима».

Сам Omnivore начнется 19 апреля и продлится, как обычно, три дня. Pop-up-ужины, мастерклассы с утра до вечера, большая финальная вечеринка с угощением, все как полагается. Расписание и билеты — на omnivoremoscow.ru

Grand Cru

Малая Бронная улица, 22

Предварительная бронь столов: +7 495 650 0118

Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Далее Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Что съесть на Московском гастрономическом фестивале
Далее Что съесть на Московском гастрономическом фестивале

19 апреля — Гастроли Симоне Тондо в Tehnikum

Не размениваясь по мелочам, шеф именного бистро Tondo выстраивает свою кухню на двух главных кулинарных традициях Европы — французской и итальянской. Получается предсказуемо отлично: его предыдущий проект, Roseval, был и вовсе назван лучшим бистро Парижа по версии гида Le Fooding. Симоне обещает пять подач, из которых лично нас больше всего волнует треска с салом, топинамбуром и каперсами.

На визите Тондо история не заканчивается — в Tehnikum обещают целый год возить шефов лучших французских гастробистро.

Tehnikum

Улица Большая Дмитровка, 7/5 стр 2

Предварительное бронирование по телефону +7 495 230 0605

19 апреля — Сасу Лаукканен в The Repa

Шеф хельсинкского заведения с максимально бесхитростным названием — Chef&Sommelier — дает гастроль в петербургской «Репе». Лаукканен регулярно заявляет о своей любви к сельскому образу жизни и максимальному вовлечению в историю используемых им продуктов. Перед поездкой в Петербург он тщательно изучил все, что растет, плавает и пасется в окрестностях северной столицы — и разработал меню исходя из полученных знаний. Олень, топинамбур, редиска, треска, можжевельник, черника грибы — все это превратится в шесть подач от салата до десерта.

The Repa

Театральная площадь, 18

Предварительное бронирование по телефону +7 812 325 6556

20−23 апреля — Дэниэл Бёрнс и Одд Страндбаккен в Gräs

Большая (и по-петербургски многодневная) вечеринка по случаю дня рождения главного здешнего храма нордической гастрономии. Во‑первых, вообще всю эту неделю, с 17 по 23 апреля здесь действует спецменю, над которым трудились лучшие городские шефы — их подарок к именинам.

20 апреля приезжает с ужином Дэниел Бёрнс. С таким резюме в приличные компании берут без всяких там собеседований и испытательных сроков: бывший шеф-кондитер Noma и Fat Duck, шеф собственного, с одной звездой Michelin, ресторана Luksus, закрывшегося в конце года в пользу бара Tørst, продолжающего нордические эксперименты. В Санкт-Петербург Бёрнс привезет как раз лучшие хиты из меню Luksus.

С пятницы по воскресенье обещают апогей веселья — гастроли Одда Страндбаккена из бара Himkok в Осло, занимающего 42 строчку в списке 50 лучших питейных заведений мира.

Gräs

Санкт-Петербург

Инженерная улица, 7

Предварительная запись на www.grasmadbaren.com

22 апреля — Совместный ужин Игоря Гришечкина и Владимира Мухина в «Кококо»

Ну и еще немного Петербурга, причем самого что ни на есть хрестоматийного — с корюшкой. Шеф ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин и шеф White Rabbit, лауреат, как говорится, международных конкурсов Владимир Мухин в четыре руки готовят 10 перемен блюд под многобещающим названием «Все о корюшке».

«Кококо»

Санкт-Петербург

Вознесенский проспект, 6

Предварительная запись по телефону +7 812 418 2060