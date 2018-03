26 апреля — Твердый и жидкий рис в Madame Wong

Вечер практической японистики в самом нарядном ресторане Дмитрия Зотова. Пять сортов саке с пятью подачами блюд — обещают разные приятные вещи, вроде лосося с кумкватом, тунца с маринованными сливами, цветной капусты в мисо и тофу с морепродуктами. Вся эта красота аккомпанирует лекции историка-япониста Александра Раевского, посвященной самым животрепещущим вопросам. Каким образом самураи назначали дамам свидания, как японцы догадались, что в суши можно есть не только рыбу, но и рис, и, наконец, зачем бочки с саке складируют в храмах. Начало в 19:30.

Madame Wong

Лесная улица, 7

Предварительное бронирование +7 495 280 1566

27 апреля — Татарско-кубанский ужин в «Южанах»

Очередной этап здоровой и веселой пантагрюэлевщины в главном и единственном южнорусском ресторане Москвы. Хозяин и идеолог «Южан» задумал клуб «Парни и животные», в рамках которого пару раз в месяц закатывает грандиозные ужины. Иногда команда «Южан» обходится собственными силами, иногда, как в этот раз, зовет на кухню гостей. В этот четверг в гостях у Тахира Холикбердиева шеф из Казани Булат Ибрагимов, в связи с чем главным блюдом значится татарский гусь с гречкой и яблоками. Но тартары, колбасы и жареные сыры — тоже на месте.

Кстати, правила клуба «Парни и животные» куда менее строгие, чем у знаменитых мужских гастрономических клубов Страны Басков. В «Южан» дам все-таки пускают — правда, только в сопровождении мужественных спутников. Начало в 19:30.

«Южане»

Проспект Академика Сахарова, 10

Предварительная бронь по +7 495 926 1640

27 апреля — Double Trouble в Delicatessen

Вы думали, близнецы Березуцкие — одни такие в профессии? Как бы не так. Доказательство этому — визит минско-варшавского тандема сестер Абибок в Delicatessen. Вопреки всеобщей бартендерской страсти к 1920-м, а то и вовсе к XIX веку, в этот четверг нас ждет рок-н-ролльное пятидесятническое веселье. Обещают даже граммофон завести. Старт в 20:00.

Delicatessen

Садовая-Каретная улица, 20 стр 2

27−28 апреля — Дни японского тунца в Sushi by Seiji

Тунец, как известно — рыба, самая близкая по вкусу к говядине. А корову, как нас учат социально ответственные мясники, надо есть целиком. От 70 кило тунца, которые прибыли в новый ресторан Сейджи-сана прямиком с главного во вселенной рыбного рынка, токийского Цукидзи, тоже не должно остаться ничего. На это у гурманов есть два дня — плюс возможность понаблюдать, как Сейджи распилит тушу на куски прямо в зале ресторана. Разделывать рыбу шеф начнет в 18:00 27 апреля, а закончит подавать гостям — через сутки с небольшим.

Sushi by Seiji

Малый Патриарший переулок, 5/1

28 апреля — Спектакль-аукцион «мыДым» в Антикварном Boutique & Bar

Режиссер хип-хоперы «Копы в огне» и иммерсивного спектакля «Норманск» задумал постановку по произведениям поэтов ленинградской группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), в которую входили, например, Хармс и Заболоцкий. Пока в интерьерах «Антикварного» будет разворачиваться действо (играют молодые актеры и выпускники мастерской Дмитрия Брусникина) 30 зрителей попробуют специально приготовленный коктейль Liperico (в основе — 10-летний коньяк, херес, апельсиновый конфитюр и биттер), а в финале сексуальная актриса накормит всех тортом. Начало в 19:00.

Антикварный Boutique & Bar

Звонарский переулок, 5

Билеты на спектакль

4 мая — Никос Бакулис в Mitzva Bar

Мало что греки умеют так хорошо, как бездельничать — ну или, на худой конец, работать, обеспечивая безделье другим: то есть готовить и наливать. В Mitzva Bar приезжает один из главных специалистов по розливу в Афинах — Никос Бакулис, шеф бара The Clumsies. Этот бар должен быть максимально близок к вершине алко-олимпа хотя бы по географическому принципу. Так и случилось — в 2015 году The Clumsies вошел в список World’s 50 Best Bars на 22-е место, а в прошлом году поднялся уже до 9-го. Бакулис будет готовить 6 коктейлей с легким афинским флером. Все начнется в 20:00.

Mitzva Bar

Пятницкая улица, ¾ стр. 1