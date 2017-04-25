26 апреля — Твердый и жидкий рис в Madame Wong

Вечер практической японистики в самом нарядном ресторане Дмитрия Зотова. Пять сортов саке с пятью подачами блюд — обещают разные приятные вещи, вроде лосося с кумкватом, тунца с маринованными сливами, цветной капусты в мисо и тофу с морепродуктами. Вся эта красота аккомпанирует лекции историка-япониста Александра Раевского, посвященной самым животрепещущим вопросам. Каким образом самураи назначали дамам свидания, как японцы догадались, что в суши можно есть не только рыбу, но и рис, и, наконец, зачем бочки с саке складируют в храмах. Начало в 19:30.

Madame Wong

Лесная улица, 7

Предварительное бронирование +7 495 280 1566

27 апреля — Татарско-кубанский ужин в «Южанах»

Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Далее Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Что съесть на Московском гастрономическом фестивале
Далее Что съесть на Московском гастрономическом фестивале

Очередной этап здоровой и веселой пантагрюэлевщины в главном и единственном южнорусском ресторане Москвы. Хозяин и идеолог «Южан» задумал клуб «Парни и животные», в рамках которого пару раз в месяц закатывает грандиозные ужины. Иногда команда «Южан» обходится собственными силами, иногда, как в этот раз, зовет на кухню гостей. В этот четверг в гостях у Тахира Холикбердиева шеф из Казани Булат Ибрагимов, в связи с чем главным блюдом значится татарский гусь с гречкой и яблоками. Но тартары, колбасы и жареные сыры — тоже на месте.

Кстати, правила клуба «Парни и животные» куда менее строгие, чем у знаменитых мужских гастрономических клубов Страны Басков. В «Южан» дам все-таки пускают — правда, только в сопровождении мужественных спутников. Начало в 19:30.

«Южане»

Проспект Академика Сахарова, 10

Предварительная бронь по +7 495 926 1640

27 апреля — Double Trouble в Delicatessen

Вы думали, близнецы Березуцкие — одни такие в профессии? Как бы не так. Доказательство этому — визит минско-варшавского тандема сестер Абибок в Delicatessen. Вопреки всеобщей бартендерской страсти к 1920-м, а то и вовсе к XIX веку, в этот четверг нас ждет рок-н-ролльное пятидесятническое веселье. Обещают даже граммофон завести. Старт в 20:00.

Delicatessen

Садовая-Каретная улица, 20 стр 2

27−28 апреля — Дни японского тунца в Sushi by Seiji

Тунец, как известно — рыба, самая близкая по вкусу к говядине. А корову, как нас учат социально ответственные мясники, надо есть целиком. От 70 кило тунца, которые прибыли в новый ресторан Сейджи-сана прямиком с главного во вселенной рыбного рынка, токийского Цукидзи, тоже не должно остаться ничего. На это у гурманов есть два дня — плюс возможность понаблюдать, как Сейджи распилит тушу на куски прямо в зале ресторана. Разделывать рыбу шеф начнет в 18:00 27 апреля, а закончит подавать гостям — через сутки с небольшим.

Sushi by Seiji

Малый Патриарший переулок, 5/1

28 апреля — Спектакль-аукцион «мыДым» в Антикварном Boutique & Bar

Режиссер хип-хоперы «Копы в огне» и иммерсивного спектакля «Норманск» задумал постановку по произведениям поэтов ленинградской группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), в которую входили, например, Хармс и Заболоцкий. Пока в интерьерах «Антикварного» будет разворачиваться действо (играют молодые актеры и выпускники мастерской Дмитрия Брусникина) 30 зрителей попробуют специально приготовленный коктейль Liperico (в основе — 10-летний коньяк, херес, апельсиновый конфитюр и биттер), а в финале сексуальная актриса накормит всех тортом. Начало в 19:00.

Антикварный Boutique & Bar

Звонарский переулок, 5

Билеты на спектакль

4 мая — Никос Бакулис в Mitzva Bar

Мало что греки умеют так хорошо, как бездельничать — ну или, на худой конец, работать, обеспечивая безделье другим: то есть готовить и наливать. В Mitzva Bar приезжает один из главных специалистов по розливу в Афинах — Никос Бакулис, шеф бара The Clumsies. Этот бар должен быть максимально близок к вершине алко-олимпа хотя бы по географическому принципу. Так и случилось — в 2015 году The Clumsies вошел в список World’s 50 Best Bars на 22-е место, а в прошлом году поднялся уже до 9-го. Бакулис будет готовить 6 коктейлей с легким афинским флером. Все начнется в 20:00.

Mitzva Bar

Пятницкая улица, ¾ стр. 1