18 мая — BootСamp: барные экспресс-гастроли на Патриарших

Обычно то, что называется бархоппингом, имеет спонтанное начало (встретились два товарища) и совершенно непредсказуемый конец. Здесь же все чинно. С восьми вечера и до полуночи в каждом из 9 участвующих в BootСаmp баров за стойку встанет команда, составленная из финалистов ежегодного конкурса барменов Diageo Reserve World Class, а так же три финалиста предыдущих лет: Денис Кряжев, Евгений Шашин и Виталий Екименко. Публика, соответственно, фланирует по району и заходит в бары выпить по стаканчику специально разработанных для вечера коктейлей.

Участвуют:

— Twins

— Salumeria

— Patara

— AQ Chicken

— «Китайские Новости»

— Berlin Bar

— «Клава»

— «Киану»

— Calicano

19 мая — Стас Киреев в Cevicheria

Кому мало четверга — добро пожаловать на первый этап серии барных гастролей в одном из самых громких открытий года. Первым среди гастролеров за стойку встанет шеф-бармен ресторана «Голодный Злой» Стас Киреев (экс-The Box) — который, собственно, и разработал вместе с местным шеф-барменом Максимом Гореликом грандиозную карту легких и невесомых коктейлей, которой Cevicheria имеет все основания гордиться. Киреев относится к своей работе без тени той зубодробительной серьезности, которой грешат многие из его коллег. Он обожает дурацкие бокалы в форме голов штурмовиков из «Звездных войн», наряжается в карнавальные костюмы, сооружает на голове безумные прически и вообще ни на секунду не забывает про то, что развлекать гостя ничуть не менее важно, чем напаивать. И в Cevicheria он вновь выступит в своем амплуа — одно название коктейля «Цветной Бульвардье» чего стоит.

Cevicheria

Пречистенская набережная, 15с1

22 мая — Tehnikum в гостях у «Тартарбара»

Шеф Tehnikum Виталий Истомин возвращается на родину, в Петербург, и дает ужин в заведении, наверное, одном из самых близких ему по духу. 8 подач классических «техникумовских» блюд — с необычной обработкой и остроумным подходом. В каждом блюде — не больше трех-четырех ингредиентов, включая масло, соль и перец. Сендвич с настоянным на трюфеле сыром бри, цветная капуста с кешью и кунжутным соусом, татаки из тунца в виде роллов, ферментированный чеснок с аккомпанементом в виде трески и соуса морне.

Тартарбар

Виленский переулок, 15

Предварительное бронирование по телефону +7 812 922 5606

24−26 мая — Дмитрий Блинов в Chef’s Table

Ответный визит «Тартарбара». Главная петербургская гастрономическая звезда трое суток руководит кухней в Chef’s Table — специальном зале гастрономических приемов, куда в гости к Владимиру Мухину съезжаются шефы со всех концов света. Блинов представит сет под названием «Байки из Сапсана», в котором будет все, за что повара из Купчино любят: капуста под винным соусом, острый краб, морковь с йогуртом, зобная железа и сорбет из черной смородины.

Chef’s Table

Смоленская площадь, 3

Предварительное бронирование по телефону: +7 495 133 6162

25 мая — Вадим Калинич в Smokе

Один из главных гастрономических деятелей юга России, хозяин легендарного бара «Буковски» и еще десятка не менее прекрасных заведений в Ростове-на-Дону, гостит в заведении на Рубинштейна — одной из главных ресторанных улиц страны. Вадим Калинич и шеф-повар Smoke Алексей Буров устроят настоящее южное барбекю — копченая утиная грудка с беконом, свиной окорок с кремом из тунца, тортилья с чипсами из телятины и кремом из баклажанов, а точнее, как говорят на юге, синеньких. Специальная подборка крымского вина, виски и пиво из коллекции Smoke — прилагаются.

Smoke BBQ

Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 11

Предварительное бронирование по телефону +7 812 905 5372

25 мая — Сасу Лаукконен в Savva

Выдающийся финский шеф приезжает в Москву. Малосольный сиг, оленина, фарерский лосось, тархун, соус из соломы и десерт из пихты — набор продуктов и блюд звучит именно так, как ждешь от финского шефа, да еще и регулярно заявляющего о своей приверженности нордической кухне. Тем интересней выяснить, как именно удивит Лаукконен — а он удивит, будьте уверены.

Savva

Театральный проезд, 2

Предварительное бронирование по телефону +7499 270 1062

25 мая — Камила Сейдлер в Hamlet+Jacks

Всего один вечер на арене Hamlet& Jacks — Камила Сейдлер, шеф ресторана Gustu из Ла-Паса, столицы Боливии, значащегося 17-м в списке Latin America 50 Best Restaurants. Сейдлер — девушка выдающаяся, в ее послужном списке работа в Mugaritz, Belmond Le Manoir, Paustian и Geist. С суровой северной природой при этом Сейдлер знакома не понаслышке — карьеру она сделала в Латинской Америке, но выросла и сформировалась как шеф — в родной Дании. И ее сет будет носить заметный нордический характер, хотя и без андских кунштюков не обойдется. Спешите видеть.

Ужин пройдет в рамках международного поварского форума «Завтрак Шефа».

Hamlet+Jacks

Санкт-Петербург, Волынский переулок, 2

Предварительно бронирование по телефону +7812 907 0735

25 мая — Degustaж в Leo Wine&Kitchen

И еще немного Ростова в нашем анонсе. В городе открылся, не побоимся сказать, один из лучших новых винных баров России — а за пределами Москвы такие точно можно по пальцам пересчитать. До последней бутылки выверенная винная карта и меню, отошедшее от однообразной псевдо-французской (итальянской, испанской) жвачки с прицелом на южнорусские рецепты и продукты, идеально подходящие к вину. Тартар из ягненка с мацони, спелые помидоры с сулугуни, говядина со сморчками и крапивой, жареная донская сельдь и куриная грудка с лебедой.

Degustaж — это серия образовательно-развлекательных винных вечеров: немного теории и много практики. Этот посвящен грюнер вельтлинеру — одному из лучших вин для отчаянной летней жары, которая, надеемся, хотя бы на юге страны наступит по расписанию.

Leo Wine&Kitchen

Ростов-на-Дону

Улица Максима Горького, 195