6−7 июня — Кике Дакоста в Chef’s Table и Selfie

Очередной звездный привоз в рестораны White Rabbit Family. Человек-легенда, один из предводителей испанского кулинарного авангарда, шеф-повар и владелец ресторана имени себя, обладатель 3 звезд Мишлен и 62-го места в сотне лучших ресторанов мира — Кике Дакоста приготовит два ужина. 6 июня вместе с Владимиром Мухиным они дают представление в Chef’s Table, а 7-го творят на кухне Selfie с шефом Анатолием Казаковым. Ждем королевскую креветку с чаем из мангольда, миндальную нугу, ребро теленка с черемшой и соусом из березовых сережек, сельдереевый кефир и прочую очаровательную дичь, поддержанную творениями Мухина и Казакова.

6 июня, Chef’s Table

Москва, Смоленская площадь, 3

Предварительная бронь +7495 6633 999

7 июня, Selfie

Москва, Новинский бульвар, 31

Предварительная бронь +7495 995 8503

6 июня — Лука Николис в Big Wine Freaks

Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Далее Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Что съесть на Московском гастрономическом фестивале
Далее Что съесть на Московском гастрономическом фестивале

Венеция практически в любое время года — это толпы туристов и адские цены решительно на все. Приличного человека, решившего приобщиться к истории великого города, спасают только белое вино и чикети. Чикети — это венецианский аналог тапас, то есть практически все, чем можно закусывать выпивку, от гурманских фрикаделек, фаршированных сыром; креветок, завернутых в панчетту и сложносочиненных рулетов из спаржи и маринованного салата радиккьо до простецких ломтей хлеба с майонезом и консервированным тунцом. Лука Николис, шеф легендарной винотеки, вряд ли опустится до последнего рецепта, зато в дополнение к чикети приготовит пасту с бурратой и печень по‑венециански. А с вином во «Фриках» никогда проблем не было.

Big Wine Freaks

Санкт-Петербург, Инструментальная улица, 3

Предварительная бронь +7921 938 6063

8−10 июня — Гийом Кенца в 15 Kitchen+Bar

Корсиканский бармен-многостаночник, шеф парижских Andy Wahloo и Sherry Butt привозит в Москву на длинные выходные 5 коктейлей из второго заведения. Как уверяет сам Гийом, это самые популярные позиции в меню и самые любимые им лично. Никто не уйдет разочарованным — среди этих пяти есть и огненно-крепкие, и насыщенно-сладкие, и летне-свежие смеси.

15 Kitchen+Bar

Москва, Пожарский переулок, 15

9 июня — Даниэль Берлин в Savva

Даниэль Берлин готовит картошку, репу, морковь, треску и грибы — обычные северные продукты по не самым затейливым рецептам, но с тщанием и фантазией. Такими, что он первым среди рестораторов за пределами скандинавских столиц получил мишленовскую звезду. В Москву Даниэль не везет никаких продуктов и заготовок — вместе с шефом Savva Андреем Шмаковым пойдет на рынок, накупит продуктов и сочинит меню на вечер.

Savva

Москва, Театральный проезд, 2

Предварительная бронь +7499 270 1062

15 июня — Георгий Троян в Zuma

Шеф «Северян» продолжает свой гастрольный тур. На очереди — лучший ресторан Дальнего Востока вообще и Владивостока в частности. Все как положено: Троян прилетает во Владивосток, вместе с шефом Zuma Егором Анисимовым отправляется к местным рыбакам, выбирает рыбу и морепродукты и на следующий день готовит единственный ужин, меню которого не повторится (скорее всего) больше никогда.

Zuma

Владивосток, Фонтанная улица, 2

Предварительная бронь +7423 222 2666