Если в списке принадлежащей вам недвижимости нет фруктового сада где-нибудь под Алашкертом, то цогол — так, на армянский манер, называют зеленые, недозрелые твердые абрикосы — надо искать в армянских магазинчиках и на рынках. Там они неизменно обнаруживаются в расставленных по углам картонных коробках, рядом с жухловатым тархуном, пучками чабреца и пластиковыми пакетами с армянскими макаронами. Твердые, бархатные и пахучие, их надо брать сразу килограммами. Хранятся они приблизительно вечность, и, учитывая их тактильные и вкусовые качества — тверже камня и кислее порошковой лимонной кислоты — съесть их много за раз будет проблематично.

Самый простой и аутентичный способ употребления цогола — густо обмакнув в соль, закусывать ими какой-нибудь в меру крепкий напиток, вроде армянской же фруктовой водки. Самую малость менее аутентичный способ — сделать из цогола приправу к мясу. Надо надрезать абрикосы, вынуть косточки, стараясь не разломать плод на части, разложить их по банкам и залить 30−40-процентным сахарным сиропом. А подавать, например, к баранине.

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В целом цогол можно использовать во всех рецептах, где полагаются кислые фрукты — с их участием, например, можно мариновать мясо для барбекю, в первую очередь — баранину, или делать всевозможные соусы и чатни. Вот, например, как делает соус из цогола Андрей Колодяжный из сочинского ресторана «Баран Рапан»:

— 1 кг цогола — Цедра 1 лимона — 1 головка красного ялтинского лука — 100 мл белого винного уксуса — 200 г тростникового сахара — 4 зубчика гвоздики

Цогол надо помыть, почистить от косточек и нарезать кубиками. Затем добавить все прочие ингредиенты, перемешать и уварить до густой консистенции. «К утке или баранине — приправа космическая», — уверяет Колодяжный.

Если вспомнить, что цогол — это, пусть кислый, но все-таки фрукт, то можно сделать с ними десерт — по рецепту Сергея Ерошенко из московской «Честной кухни»:

— 400 г цогола — 300 г сахара — 50 мл вермута — Стручок ванили

Сахар надо расплавить на сковородке на огне, не помешивая, чтобы получилась карамель. Цогол помыть, отделить от косточек, уложить в форму для запекания, сбрызнуть вермутом и залить карамелью. Затем положить ваниль и отправить в духовку на 7 минут при максимальной температуре.